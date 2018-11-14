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14.11.2018 21:05
Рубрика: Экономика

В Совфеде обсудили развитие авиации в регионах

Текст: Галина Мисливская

Объем авиаперевозок за три квартала 2018 года вырос в России на 10% и составил почти 90 миллионов человек, при этом 60% - внутрироссийские маршруты. Такие цифры привел в среду на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных авиационных маршрутов, заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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К 2024 году в ведомстве планируют существенно увеличить объем внутренних перевозок, при этом в разы должно вырасти количество прямых маршрутов между регионами, минуя Москву. Для этого Минтранс планирует реконструировать 68 аэропортов и расширить парк региональных авиакомпаний за счет таких самолетов как Sukhoi Superjet 100 и Л-410, рассказал Юрчик. В планах ведомства - возродить производство моделей Ил-114 и, возможно Ил-112, сообщил он.

Большие перспективы и у малой авиации, считают в Минтрансе. По его словам, в ведомстве разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и федеральные авиационные правила, "которые позволят при выполнении определенных норм и правил заниматься коммерческий деятельностью в области легкой авиации". "Мы смогли бы привлечь частный малый бизнес в регионах, особенно это важно для труднодоступных территорий", - полагает Юрчик.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Он также отметил, что в регионах есть программы развития малой авиации, но они нередко существуют лишь "для галочки". "Там предусмотрено и строительство вертолетных площадок, и создание условий для развития малой авиации, и выделение мест для строительства взлетно-посадочных площадок. Предлагаю этот вопрос обсуждать с регионами, это поможет существенному развитию малой авиации в России", - заявил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Законодательная власть Совет Федерации
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