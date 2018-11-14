В Санкт-Петербурге открывается VII Международный культурный форум - крупнейшая и наиболее социально значимая дискуссионная площадка, ежегодно собирающая несколько тысяч экспертов в области культуры и искусства со всего мира. Секцию театра традиционно возглавил художественный руководитель Александринского театра режиссер Валерий Фокин. В рамках форума пройдут показы спектаклей, мастер-классы, конференции, "круглые столы". Одним из главных событий станет вручение Европейской театральной премии. Среди лауреатов прошлых лет - Питер Брук, Джорджо Стрелер, Пина Бауш, Петер Штайн... Из российских режиссеров этой чести ранее был удостоен только Лев Додин. В этом году лауреатом театральной премии Европы стал Валерий Фокин - имя главного героя всегда объявляется заранее.

В 2017 году центральной театральной темой форума была "революция в искусстве": как изменение общественного строя влияет на искусство, и вообще, что такое революция в институте культуры. Программу форума 2018 года главным образом определяют предлагаемые "международные обстоятельства".

Валерий Фокин: Если мы когда-то проводили форум по теме "театральное образование, эксперимент в театре", в прошлом году обсуждали все под ракурсом "революция и театр", то сейчас главная тема - международные акценты и обстоятельства - продиктована жизнью. Сейчас это крайне важно. Потому что мир находится в таком состоянии, что сегодня наличие международных контактов, в том числе в культуре и в театре - главная проблема.

Судя по программе, прогнозы оптимистичны. Только театральная секция за три дня работы форума объединит более трехсот зарубежных гостей; 15 ноября на презентацию Театральной олимпиады, которая пройдет в Петербурге, приезжают члены международного олимпийского театрального комитета. Все это изначально было задумано как пролог к олимпиаде 2019 года, в которой уже на сегодняшний день заявлено более тридцати стран-участников?

Валерий Фокин: Петербург как никакой другой город готов - как в плане своей архитектуры, так и своего духовного и культурного климата, - провести очень серьезный праздник театра. На презентации олимпиады будут Тадаши Сузуки, Теодорос Терзопулос, Хайнер Геббельс, Аттила Виднянский, Андрей Щербан. Уже начались рабочие визиты - часть людей, которые являются гостями форума, будут смотреть площадки. Но если говорить о форуме афиша прежде всего опирается на Европейскую театральную премию, которая второй раз проходит в России, и второй раз - в Петербурге. Церемония награждения во многом обусловила работу театральной секции: акцент - на международную деятельность. Приезжают спектакли лауреатов, будут встречи с их создателями. (На сцене Александринского театра также вручат награды XV премии "Новая театральная реальность", основанной под эгидой Европейской театральной премии. Ее лауреатами стали танцовщик и хореограф Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия - Марокко), шведская цирковая компания Circus Cirkor, режиссеры Жюльен Госселин (Франция), Ян Клята (Польша), Тьяго Родригас (Португалия), режиссер и публицист Мило Рау (Швейцария), спецпремией отмечена испанская актриса Нурия Эсперт - Прим. ред.) Много зарубежных гостей, программа огромная. По сути, работа театральной секции сводится в эти дни к общению, к диалогу с Европой и не только. Будут специальные программы лауреатов Европейской театральной премии прошлых лет - Льва Додина и Андрея Могучего, которые в рамках форума покажут свои постановки. Я должен показать три своих спектакля - "Швейк", "Сегодня" и "Маскарад".

В наше безумное время контакты театров мира особенно важны

Европейская премия вручается за вклад в мировой театр. Вы много работали за рубежом, ставили спектакли в Японии, Польше, Америке, Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Венгрии… Какие этапы работы в зарубежных театрах вспоминаются как периоды счастья?

Валерий Фокин: Все светлое, все было интересно. За исключением, пожалуй, двух-трех ситуаций, когда надо было стиснуть зубы и просто доработать контракт. Редко, но были и такие случаи. А в основном все это был красивый опыт. И сказать, что в Японии работалось лучше, чем, предположим, в Польше, не могу. Но сегодня я, наверное, многое бы оценивал иначе - поскольку сейчас гораздо меньше работаю за границей. Просто руководство театром и жизнь в театре не позволяет так разъезжать, как раньше. Но когда я активно работал за рубежом, мне это нравилось, потому что всегда это был для меня очень важный профессиональный опыт. Каждая страна дает новые вызовы - это обогащает режиссера. Надо за полтора-два месяца поставить спектакль. Понять контекст страны, а в идеале - и контекст театра: что из себя театр представляет, какое место занимает в этом городе, в этой стране, какой уровень его школы, актерского мастерства. Школы-то разные: в Японии артисты одни, в Польше или Болгарии совершенно другие... Это важные вызовы - когда ты должен сделать спектакль для зрителя другой страны, с ощущением и пониманием их обстоятельств, но при этом чтобы это был твой Гоголь, твой Достоевский, твой Вампилов. Что я и делал. Сложная задача. То есть не копирка, я вообще не люблю повторять спектакли, когда поставил что-то в Москве, все проверил, поехал туда, повторил... Так многие мои коллеги, кстати, поступали.

Друзья к 50-летию вашей творческой деятельности приготовили интересную юбилейную программу. Отсчет ведем с первого спектакля по Достоевскому "Чужая жена и муж под кроватью" 1968 года? За эти 50 лет, если смотреть по списку сделанного, вы чаще всего думали о Достоевском и Гоголе?

Валерий Фокин: Они давно уже, с юношеских лет стали мне "родными". И я надеюсь еще что-то сделать по Гоголю или Достоевскому. Гоголь - территория настолько огромная, что жизни не хватит там поселиться... Высокая литература и драматургия всегда говорят о человеке, но они рассматривали человека как бы изнутри - во всех его сложностях. И этот опыт мне пригодился, даже когда я ставил других авторов.

На форуме будут говорить о предстоящих "Русских сезонах в Италии". В их программе - только классика...

Валерий Фокин: Специальный гость петербургского форума - Италия. В Милан на "Русские сезоны" мы везем Гоголя, Чехова и Блока - три спектакля Александринского театра, плюс с нами едет "Евгений Онегин" Театра имени Вахтангова. Идея - сделать не просто гастроли Александринки, а представить на русской классике в разных интерпретациях русский театр. Перед каждым вечерним показом будут встречи, мастер-классы. Милан город театральный, и русский театр там любят.

На Европейской премии в Петербурге о чем предполагаете сказать во время вручения?

Валерий Фокин: Поблагодарю, скажу, как в нашем истерическом безумном сегодняшнем мире важны театральные контакты, и какое большое значение в этом смысле имеет Европейская премия. На фоне всех экономических санкций, которые как снежный ком на нас ежедневно валятся, она с таким вниманием относится к русскому театру и проводит церемонию именно у нас. Вопреки всему театральный коридор не закрывается!