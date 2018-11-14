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14.11.2018 22:13
Рубрика: В мире

Верховный суд Великобритании подтвердил получение апелляции России

Текст: Александр Проценко

В Лондоне получена аппеляция России по делу о суверенном долге Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда Великобритании.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Пресс-служба уточнила, что на рассмотрение Верховного суда канцелярией зарегистрировано поступление трех дел. В одном из них Россия выступает в качестве апеллянта, в двух - как ответчик. От имени нашей страны по поручению Минфина РФ заявлена компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации, как единственного владельца еврооблигаций Украины, вокруг которых идет судебный спор.

Как уже сообщала РГ, рассмотрения российской апелляции в Верховном суде Великобритании состоится не ранее июня 2019 года.

В мире Европа Великобритания Правительство Минфин Отношения России и Украины
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