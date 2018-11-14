Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем

Средства массовой информации во многом задают ценностные, нравственные, политические ориентиры и определяют общественное мнение. Об этом сказал Владимир Путин в телеграмме, которую участникам торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Союза журналистов России, зачитал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам главы страны, профессия журналиста всегда пользовалась уважением и особым доверием в России, ведь о ключевых событиях российские граждане узнают сначала из СМИ, "видят их глазами корреспондентов, репортеров, обозревателей".

Путин особо отметил вклад Союза журналистов в совершенствование законодательной базы медийного рынка, укрепление конструктивного взаимодействия СМИ и государства. В заключение президент пожелал Союзу "успехов и всего самого доброго".

Поздравительную телеграмму прислал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: "Ваш союз выступает за разнообразие мнений в СМИ, строит свою работу на основе уважения к авторской позиции, неукоснительного соблюдения этических норм журналистского сообщества".

Мероприятия, посвященное юбилею, проходят в театре Российской армии. "Соберется вся элита российской и международной журналистики, руководители международных журналистских организаций, руководство страны", - анонсировал председатель СЖР Владимир Соловьев. Участников торжеств, в том числе, поздравит мэр Москвы Сергей Собянин.