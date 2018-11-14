Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 августа 2018 г. признано недействующим со дня принятия письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2011 г. N 00-02-04/2937.

Решение суда вступило в законную силу 28 сентября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 июля 2018 г. признана недействующей со дня вступления решения в законную силу номенклатура медицинских услуг, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 г. N 804н, в части, включающей в перечень медицинских услуг раздела "А" медицинские услуги под кодом А23.25.008 "Услуги по обслуживанию слухового аппарата" и под кодом А23.25.008.001 "Ремонт слухового аппарата".

Решение суда вступило в законную силу 18 августа 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 11 июля 2018 г. признан недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 5 Перечня лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг почтовой связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 87, предусматривающий утверждение Правительством Российской Федерации правил оказания услуг почтовой связи.

Решение суда вступило в законную силу 9 октября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2018 г. признан недействующим с момента вступления в законную силу решения суда абзац первый пункта 2.8 Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 36, в той мере, в которой на грузоотправителя возлагается обязанность предъявлять фитосанитарный сертификат при приеме к перевозке подкарантинных грузов, направляемых на экспорт, в случае, если в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера подкарантинная продукция не должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом.

Решение суда вступило в законную силу 28 августа 2018 г.