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14 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)

Решения Верховного Суда

Опубликован 14 ноября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 августа 2018 г. признано недействующим со дня принятия письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2011 г. N 00-02-04/2937.

Решение суда вступило в законную силу 28 сентября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 июля 2018 г. признана недействующей со дня вступления решения в законную силу номенклатура медицинских услуг, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2017 г. N 804н, в части, включающей в перечень медицинских услуг раздела "А" медицинские услуги под кодом А23.25.008 "Услуги по обслуживанию слухового аппарата" и под кодом А23.25.008.001 "Ремонт слухового аппарата".

Решение суда вступило в законную силу 18 августа 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 11 июля 2018 г. признан недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 5 Перечня лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг почтовой связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 87, предусматривающий утверждение Правительством Российской Федерации правил оказания услуг почтовой связи.

Решение суда вступило в законную силу 9 октября 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2018 г. признан недействующим с момента вступления в законную силу решения суда абзац первый пункта 2.8 Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 36, в той мере, в которой на грузоотправителя возлагается обязанность предъявлять фитосанитарный сертификат при приеме к перевозке подкарантинных грузов, направляемых на экспорт, в случае, если в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера подкарантинная продукция не должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом.

Решение суда вступило в законную силу 28 августа 2018 г.