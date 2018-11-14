Выигравший миллион долларов мужчина назвал "особенные" числа

Житель штата Северная Каролина (США) пять лет играл в лотерею, используя одни и те же числа: 08-12-13-19-27.

Причем мужчина не участвовал во всех подряд розыгрышах, а покупал билет только перед действительно крупным джекпотом, искренне веря,​ что его тактика однажды сработает, поэтому и не стоит размениваться на менее солидный приз.

В результате американец выиграл миллион долларов (67,7 миллиона рублей), решив забрать куш сразу с уплатой налога, а не ждать полной выплаты миллиона в течение нескольких лет. Так мужчина стал обладателем около 705 тысяч долларов (47,7 миллиона рублей), передают зарубежные СМИ.