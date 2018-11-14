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14.11.2018 15:45
Рубрика: Происшествия

Вынесен приговор организаторам драки на Хованском кладбище

Текст: Иван Егоров

Московский городской суд вынес приговор организаторам массовой драки на Хованском кладбище.

Суд признал вину в организации массовых беспорядков бывшего начальника отделения № 3 "Ритуал" ГБУ Москвы Александра Чабуева доказанной и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Еще одного из организаторов драки Александра Бочарникова приговорили к 9 годам строгого режима. По данным следствия, массовые беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища организовали именно Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Как установило судебное следствие, Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки, чтобы с помощью членов "Здоровой нации" силой вытеснить трудовых мигрантов - граждан республики Таджикистан - с территории Хованского кладбища. Согласно показаниям свидетелей, допрошенных в суде, следовало, что администрация кладбища требовала от мигрантов от 50 до 90 процентов их выручки, которую они получали за выкапывание могил и уход за ними.

При этом ни Чабуев, ни Бочарников своей вины не признали. В то же время, по данным следствия, один из задержанных - Сергей Ульихин, признал вину и дал показания на других участников беспорядков.

По данным столичной полиции, в массовом побоище участвовало около 200 человек. Как итог - три человека погибли и более 30 получили ранения. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно Следственный комитет России расследовал дело по более тяжким статьям - об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Массовая драка на Хованском кладбище
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