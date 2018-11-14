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Вышел истеричный трейлер детективной драмы "Миссис Уилсон"

НОВОСТЬ14.11.2018, 12:21
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ BBC Фото: youtube.com/ BBC
Фото: youtube.com/ BBC

Шпионский семейный декаданс - в тизер-трейлере детективного мини-сериала "Миссис Уилсон".

Режиссером всех трех эпизодов выступил Ричард Лэкстон ("Мгла", "Фортитьюд"), а сценарий подготовила Анна Саймон ("Под водой", "Индийское лето").

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - молодая и счастливая Элисон Уилсон, чей брак с писателем шпионских остросюжетных детективов Алеком радует ум и глаз.

Однажды ее муж умирает и вскоре к ней в дом приходит таинственная женщина, которая заявляет, что тоже является вдовой ее покойного мужа.

Элисон начинает свое расследование и вскоре оказывается, что ее муж был разведчиком, а оставленных им женщин, с которыми он успел вступить в брак, намного больше.

В ролях: Рут Уилсон, Кили Хоус, Йен Глен, Фиона Шоу и др.

Премьера 27 ноября на BBC One.

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