Вышел истеричный трейлер детективной драмы "Миссис Уилсон"

Шпионский семейный декаданс - в тизер-трейлере детективного мини-сериала "Миссис Уилсон".

Режиссером всех трех эпизодов выступил Ричард Лэкстон ("Мгла", "Фортитьюд"), а сценарий подготовила Анна Саймон ("Под водой", "Индийское лето").

В центре сюжета - молодая и счастливая Элисон Уилсон, чей брак с писателем шпионских остросюжетных детективов Алеком радует ум и глаз.

Однажды ее муж умирает и вскоре к ней в дом приходит таинственная женщина, которая заявляет, что тоже является вдовой ее покойного мужа.

Элисон начинает свое расследование и вскоре оказывается, что ее муж был разведчиком, а оставленных им женщин, с которыми он успел вступить в брак, намного больше.

В ролях: Рут Уилсон, Кили Хоус, Йен Глен, Фиона Шоу и др.

Премьера 27 ноября на BBC One.