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14.11.2018 19:46
Рубрика: Культура

Дракон пришел мириться

Вышел новый альбом рок-группы номер один Imagine Dragons
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Долговязый Дэн Рейнольдс - один из главных героев современного рока: харизматичный, обаятельный и артистичный. Imagine Dragons стали той группой, которая примирила поклонников жесткого рока и драматичного глэма ХХ века с нынешними сторонниками модного звука, основанного на электронике. И если в 60-е девушки ходили любоваться на красавчика Джима Моррисона, а потом увлекались музыкой его группы Doors, то теперь ситуация повторяется: вначале поклонницы восхищаются статью, улыбкой и притягательностью Дэна из Лас-Вегаса, а уже потом проникаются музыкой Imagine Dragons.
Харизматичный Дэн Рейнольдс - один из героев современного рока. Фото: РИА Новости Харизматичный Дэн Рейнольдс - один из героев современного рока. Фото: РИА Новости
Харизматичный Дэн Рейнольдс - один из героев современного рока. Фото: РИА Новости

В поздних релизах эта музыка ушла от спонтанности и авантюризма; в ней стало больше напористости, взвинченных мелодий, властной поступи моментально запоминающихся рок-гимнов. Тем неожиданнее Origins - их четвертый диск за 10 лет... Самый противоречивый, удивляющий и рассчитанный на самую широкую аудиторию меломанов.

Пульсирующие ритмы, более частое использование холодной электроники, заигрывание с танцующей аудиторией поклонников EDM плюс аморфность и порой слишком уж уютное и сладкое звучание в духе поздних Coldplay: новый альбом "Вообрази драконов" по-настоящему поражает. Он сильно контрастирует с роковым и напряженным по эмоциям, зато щедрым на отчаянные хитовые мелодии релизом Evolve, вышедшим чуть больше года назад. Теперь в звучании появились ретро-синтезаторы (сам-то Дэн Рейнольдс все концерты проводит у микрофона, но и в студии ему равных нет: он прекрасно играет на гитаре, клавишных, ударных, синтезаторах), есть песни в традициях соул, элементы новой волны и даже традиционной поп-музыки. Origins - необычайно широкий по стилистике альбом, подходящий для любых настроений. Именно таким мог бы быть идеальный саундтрек для какого-нибудь успешного фильма...

Фото: РИА Новости
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Впрочем, можно понять Дэна Рейнольдса (поучаствовавшего в сочинении всех 12 песен) - во время записи диска его настроение, очевидно, менялось от лирического до грозового и задорно-танцевального. Ведь в начале года Дэн после семи лет расставания снова помирился с женой, вернулся к трем дочерям. И поэтому записывал Origins на фоне собственных житейских перемен, впадая то в эйфорию, то в смятение, то в умиротворение или отчаяние. Он человек предельно искренний на сцене, вот и в творчестве - такой же.

Первая песня альбома - Natural - особенно хороша: пронзительная баллада, в которой Рейнольдс снова поет, иногда срываясь на крик и отчаяние, под добавляющие треку эмоций раскатистые и резкие барабаны... Это хороший повод, чтобы дослушать пластинку до конца и, может быть, тоже поспешить с кем-то помириться.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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