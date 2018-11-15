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15.11.2018 21:57
Рубрика: Культура

22 ноября стартует сериал "Год культуры"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Премьера комедийного сериала "Год культуры", ТНТ-Premier, с 22 ноября
Роль трясущегося за свое место ректора Верхнеямского университета в сериале "Год культуры" сыграл Александр Лыков. Фото: Предоставлено ТНТ-Premier Роль трясущегося за свое место ректора Верхнеямского университета в сериале "Год культуры" сыграл Александр Лыков. Фото: Предоставлено ТНТ-Premier
Роль трясущегося за свое место ректора Верхнеямского университета в сериале "Год культуры" сыграл Александр Лыков. Фото: Предоставлено ТНТ-Premier

В новом сериале "Год культуры" нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычев в исполнении Федора Бондарчука отправляется "в ссылку" на кафедру словесности в региональный вуз. Жизнь чиновника поменялась в один миг из-за одного вопроса, вовремя заданного Софьей Белозеровой (Мария Ахметзянова), заведующей кафедрой литературы Верхнеямского филологического института, во время "прямой линии" с президентом. Обеспокоенная бездействием московских чиновников преподавательница отчаялась и решила постучаться в самую высокую инстанцию - помогло! Решение проблемы не заставило себя ждать. Высокомерного Сычева спустили с небес "на места", чтобы устранять перегибы и недочеты.

Фото: Warner Bros. Pictures
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Московский чиновник направляется из Москвы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в число 100 лучших высших учебных заведений России. Что может быть лучше для служителя министерства образования, чем полное погружение в образование? Разжалованный Сычев разительно отличается от окружающей его верхнеямской действительности, его моднейший итальянский костюм сверкает на фоне всеобщей разрухи. Понимая, в каких условиях ему придется жить и работать в ближайшее время, он пребывает в таком бешенстве, что достается всем.

Чиновник не пожалеет никого: ни трясущегося за должность ректора Льва Филина (Александр Лыков), ни закладывающего за воротник непутевого препода Толю Сапрыкина (Александр Яценко), ни безбашенного полицейского Славу Сологуба (Александр Обласов), ни его беременную жену Марину (Ольга Медынич), которую Сычев сходу увольняет из универа.

Персонажи начинают думать, мыслить, поступать и раскрываться по-новому именно благодаря столичному импульсу в виде лоснящегося от достатка чинуши. Как они будут жить и, главное, работать вместе? Ведь на стороне Сычева только верный и прилизанный помощник Стасик Королев (Риналь Мухаметов).

"По мере того, как под итальянскими ботинками Сычева разлетаются брызги провинциальных хлябей, все отчетливее прорисовывается в сюжете сериала ландшафт русской глубинки и души. Выясняется, что каждый герой находится в поиске - любви, выпивки, денег, славы, зачета или себя. А незваный гость из центра обращается в Остапа Бендера, идущего на все более изощренные махинации, чтобы заслужить милость Москвы и вернуться с ученой (хоть и купленной) степенью", - говорится в аннотации нового сериала.

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Действие происходит в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей. Главная героиня - супербот Ариса (Паулина Андреева) - пытается понять, что значит быть человеком.

Ариса знакомится с мужчиной - в этой роли Кирилл Кяро - и начинает испытывать странные для нее самой чувства.

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