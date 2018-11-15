22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний

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15.11.2018 14:44
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

22 ноября - пресс-конференция "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении"

22 ноября 2018 года в 12.00 в медиацентре "Российской газеты" в рамках года борьбы с онкологическими заболеваниями состоится итоговая пресс-конференция по Всероссийскому социальному проекту "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении. Результаты 2018 года и планы на 2019 год".

Ежегодно в России умирает около 300 000 больных раком: из них 46% - женщины, а 54% - мужчины. Одной из основных причин смертности этих больных является поздняя диагностика из-за страха пациента обратиться к врачу за медицинской помощью.

- какое влияние оказывают экология и современный темп жизни на состояние здоровья населения РФ?

- развитие каких онкологических заболеваний наиболее опасно в России и как их избежать?

- существуют ли государственные федеральные или региональные программы в сфере профилактики и борьбы с распространенными онкологическими заболеваниями?

- как продиагностировать меланому - рак кожи - и можно ли ее вылечить?

- доступна ли лабораторная диагностика для онкологических пациентов?

- какие шаги необходимо предпринять для улучшения диагностики и уменьшения бремени колоректального рака?

- как стимулировать пациентов пройти обследование при отсутствии клинических симптомов?

На эти и другие вопросы ответят эксперты:

•    Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы, член Координационного совета Государственной Думы РФ по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической промышленности, г. Москва.

•    Киселева Елена Юрьевна, депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

•    Демидов Лев Вадимович, заведующий отделением биотерапии опухолей ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва.

•    Башанкаев Бадма Николаевич, член правления Российского общества эндоскопических хирургов и Американского общества колоректальных хирургов, г. Москва.

•    Годков Михаил Андреевич, президент Ассоциации "Федерация лабораторной медицины", главный ученый секретарь Ассоциации "ФЛМ", руководитель одела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, д.м.н., профессор, г. Москва.

В настоящее время в фокусе внимания государства - разработка федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Цель программы - снижение смертности россиян от злокачественных новообразований. Реализация всероссийского социального проекта "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении" в регионах Российской Федерации соответствует федеральной государственной стратегии и имеет высокую социальную значимость. Он направлен на раннее выявление онкологических заболеваний для сохранения жизни россиян.

Всероссийский социальный проект "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении" уже реализован в нескольких регионах России, а именно, в Красноярском и Краснодарском краях, а также Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Также мероприятия по борьбе с меланомой кожи были проведены в Воронежской и Белгородской областях.

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