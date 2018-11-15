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15.11.2018 15:20
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

40 школьников прошли в финал олимпиады по русскому языку в Мадриде

Текст: Елена Кухтенкова
Финальный тур олимпиады "Луч" по русскому языку, собравший 40 лучших знатоков "великого и могучего" из Испании, состоялся в Мадриде. Об этом сообщает сайт фонда "Русский мир", на чьей площадке было организовано это интеллектуальное соревнование.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

А в отборочном этапе состязались около четырехсот человек. И среди них те, кто изучает русский язык в школах дополнительного образования в самых разных регионах Испании: в Аликанте и Альмерии, Валенсии и Вальядолиде, Гандии и Майорке, Мадриде и Торревьехе.

Фото: Depositphotos.com
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На финал в столицу приехали русскоязычные школьники от 5 до 15 лет. Им предстояло справиться с заданиями разного уровня сложности. Для участия в олимпиаде пригласили и детей, которые занимаются изучением русского языка как иностранного. Для них строгое жюри предусмотрело специальный вариант заданий.

Фото: РИА Новости
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Кстати, финал олимпиады стал настоящим праздником русского языка. Здесь звучали русские песни, исполнялись народные танцы, участники "Луча" читали стихи русских поэтов.

Организатором олимпиады выступил Союз учителей Испании "Русское слово" при поддержке Россотрудничества и Союз организаций российских соотечественников Испании.

Общество Образование
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