"Автомобилист" впервые в сезоне проиграл два раза подряд

У лидера регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургского "Автомобилиста", похоже, спад. После паузы на матчи сборных уральцы потерпели уже второе поражение подряд, чего ранее в этом сезоне с ними не случалось.

Вслед за питерским СКА команду Андрея Мартемьянова огорчил московский "Спартак", одолевший екатеринбуржцев на своем льду в овертайме - 4:3.

Соперники в нынешнем сезоне встречались уже в третий раз: предыдущие два очных матча завершились в пользу "Автомобилиста". Екатеринбургская команда и теперь была близка к победе. Однако при счете 1:3 в пользу гостей у "красно-белых" нашелся человек, сумевший перевернуть ход игры. Им стал Александр Хохлачев, дубль которого перевел игру в овертайм. Он же ассистировал Вячеславу Лещенко, когда тот забрасывал победную шайбу в дополнительной пятиминутке.

- Мы плохо начинаем матчи, давая сопернику возможность выйти вперед в счете, - немного покритиковал свою команду главный герой вечера. - Надо поработать над этим аспектом, тогда в целом будем играть лучше. Но, конечно, здорово, что мы вытаскиваем сложные матчи.

В этот игровой день состоялось еще несколько любопытных встреч. Например, один из лидеров сезона омский "Авангард", проводящий домашние матчи в Балашихе, неожиданно всухую уступил на своем льду московскому "Динамо" - 0:4. "Бело-голубых" после назначения на тренерский пост Владимира Крикунова все еще лихорадит, но положительные тенденции налицо. Победа над "Авангардом" стала для москвичей третьей в последних четырех матчах.

Наконец, нельзя проигнорировать разгром, который питерский СКА дома учинил владивостокскому "Адмиралу" - 8:2. Особенно покуражился центрфорвард армейцев Николай Прохоркин: в его активе хет-трик и две результативные передачи. Забавно, что до этого матча Прохоркин набрал всего семь баллов.