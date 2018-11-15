"Автомобилист" впервые в сезоне проиграл два раза подряд

Новости

Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 20:31
Рубрика: Спорт

"Спартак" поперек дороги

"Автомобилист" впервые в сезоне проиграл два раза подряд
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
У лидера регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургского "Автомобилиста", похоже, спад. После паузы на матчи сборных уральцы потерпели уже второе поражение подряд, чего ранее в этом сезоне с ними не случалось.
С третьей попытки московский "Спартак" все-таки одолел екатеринбургский "Автомобилист" в нынешнем сезоне. Фото: РИА Новости С третьей попытки московский "Спартак" все-таки одолел екатеринбургский "Автомобилист" в нынешнем сезоне. Фото: РИА Новости
С третьей попытки московский "Спартак" все-таки одолел екатеринбургский "Автомобилист" в нынешнем сезоне. Фото: РИА Новости

Вслед за питерским СКА команду Андрея Мартемьянова огорчил московский "Спартак", одолевший екатеринбуржцев на своем льду в овертайме - 4:3.

Соперники в нынешнем сезоне встречались уже в третий раз: предыдущие два очных матча завершились в пользу "Автомобилиста". Екатеринбургская команда и теперь была близка к победе. Однако при счете 1:3 в пользу гостей у "красно-белых" нашелся человек, сумевший перевернуть ход игры. Им стал Александр Хохлачев, дубль которого перевел игру в овертайм. Он же ассистировал Вячеславу Лещенко, когда тот забрасывал победную шайбу в дополнительной пятиминутке.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Форвард "Вашингтона" Кузнецов получил травму в матче с "Виннипегом"

- Мы плохо начинаем матчи, давая сопернику возможность выйти вперед в счете, - немного покритиковал свою команду главный герой вечера. - Надо поработать над этим аспектом, тогда в целом будем играть лучше. Но, конечно, здорово, что мы вытаскиваем сложные матчи.

В этот игровой день состоялось еще несколько любопытных встреч. Например, один из лидеров сезона омский "Авангард", проводящий домашние матчи в Балашихе, неожиданно всухую уступил на своем льду московскому "Динамо" - 0:4. "Бело-голубых" после назначения на тренерский пост Владимира Крикунова все еще лихорадит, но положительные тенденции налицо. Победа над "Авангардом" стала для москвичей третьей в последних четырех матчах.

Наконец, нельзя проигнорировать разгром, который питерский СКА дома учинил владивостокскому "Адмиралу" - 8:2. Особенно покуражился центрфорвард армейцев Николай Прохоркин: в его активе хет-трик и две результативные передачи. Забавно, что до этого матча Прохоркин набрал всего семь баллов.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима