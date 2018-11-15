Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС

Банк России заключил соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности с Национальным банком Киргизии. Ранее подобные соглашения были подписаны с центробанками других стран Евразийского экономического союза - Казахстана, Белоруссии и Армении.

Таким образом, в рамках ЕАЭС создана единая система обмена данными о киберугрозах. Ее оператором фактически станет Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России: в случае выявления угроз на своей территории аналогичные подразделения центральных банков партнеров России по ЕАЭС должны направлять в ФинЦЕРТ оперативные уведомления с описанием инцидентов.

"Сотрудники центра, в свою очередь, оказывают им помощь в проведении исследований вредоносного программного обеспечения, а также консультируют по атакам на банкоматы и разделегированию фишинговых ресурсов, - говорится в сообщении Банка России. - По итогам анализа полученной в рамках соглашений информации ФинЦЕРТ также формирует и направляет участникам информационного обмена оперативные информационные рассылки, содержащие основные параметры компьютерных атак и индикаторы компрометации".