Беларусь отметила важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе

Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом, который во главе египетской делегации посещает Беларусь.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание сотрудничеству с Египтом, особенно в контексте международных отношений. "Мы очень высоко ценим ту роль, которую снова играет Египет на Востоке, в том неспокойном регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за конфликтом на палестинских землях и той ролью, которую вы играете в стабилизации обстановки и урегулировании отношений между Израилем и Палестиной", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что во время ранее состоявшегося государственного визита белорусской делегации в Египет удалось о многом договориться. "Мы имеем план действий, как принято говорить дорожную карту развития наших отношений. Я хочу вас заверить, что мы полны решимости следовать этой дорожной карте", - заявил белорусский лидер.

Кроме того, президент обратил внимание на важность межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Египтом и отметил, что в парламентах существуют группы дружбы по продвижению двустороннего сотрудничества. "Всегда будем рады приветствовать представителей египетского парламента в Беларуси", - сказал он.

В свою очередь Али Абдель Аль Сайед отметил, что президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Высокий гость подчеркнул заинтересованность египетской стороны в расширении контактов с Беларусью, чему будет способствовать и предстоящий визит на высшем уровне. Али Абдель Аль Сайед передал Александру Лукашенко самые добрые приветствия от президента Египта Абделя Фаттаха Аль Сиси. Председатель Палаты представителей особо отметил результативность состоявшегося в 2017 году визита Александра Лукашенко в Египет, который послужил активизации двусторонних отношений как в политической, так и в экономической сферах.

Он акцентировал внимание на тесном и эффективном взаимодействии Беларуси и Египта в международных организациях. Али Абдель Аль Сайед поблагодарил белорусскую сторону за поддержку египетских инициатив в международных организациях, в том числе в ООН. "Мы также постоянно оказываем поддержку инициативам Беларуси в международных организациях, и в том числе в Совете по правам человека", - сказал председатель Палаты представителей Египта.