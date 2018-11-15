В мире
15.11.2018 09:05
Текст: Андрей Андреев (Минск)

Беларусь заняла первое место в СНГ по объему помощи семьям с детьми

В Беларуси повышению рождаемости способствуют многочисленные формы поддержки семьям с детьми, заявила на шестом форуме "Святость материнства" министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По ее словам, сегодня в Беларуси институт семьи и барака претерпевает существенные изменения. Неустойчивость брачных союзов, рост числа повторных браков, повышение возраста вступления в брак и рождения детей серьезно отражаются на демографической ситуации. Средний возраст вступления в брак у мужчин 28, а у женщин - 26 лет. 30 процентов браков - повторные. Уровень разводов в семьях с детьми достигает 58 процентов.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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- Для решения этих проблем нужны разные подходы, - говорит она. - Семья должна стать равноправным субъектом в отношениях с государством, построенных на взаимной ответственности. Для этого, в частности, в республике созданы серьезные программы поддержки семей с детьми.

По этому показателю Республика Беларусь занимает 25 место среди 179 стран мира и первое - в СНГ. Начинается поддержка еще до рождения ребенка с бесплатного комплексного медицинского сопровождения женщин во время беременности. Во время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие в размере 100 процентов среднедневного заработка.

Все дети в возрасте до трех лет обеспечиваются бесплатными лекарствами. А при рождении двойни или тройни малышам предоставляются бесплатные продукты питания на протяжении первых двух лет. У женщин - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а в случае выхода матери на работу он предоставляется отцу или другим работающим родственникам.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Рождение ребенка - это существенные затраты, которые сопряжены с отсутствием дохода одного из родителей. Поэтому создана система материальной поддержки семьи в виде различных пособий. При рождении ребенка оно составляет 10 прожиточных минимумов. Это более тысячи долларов, а при рождении второго и следующих детей - уже в 14-кратном размере. Затраты на выплату всех видов пособий, которыми охвачен каждый третий ребенок в республике, составляют более двух процентов ВВП.

Отдельная тема - улучшение жилищных условий многодетных семей. При наличии трех несовершеннолетних детей государство гасит 75 процентов суммы кредита, а четырех и более - 100 процентов.

- Но эти меры буду работать только при условии, если одновременно идет формирование ценностных ориентаций общества. - говорит Ирина Костевич. - Нужна четкая ориентация на семью. Детей надо готовить к семейной жизни со школьной скамьи.

Фото: Из личного архива Юлии Графовой
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При этом, по мнению заместителя председателя Совета Национального собрания Республики Беларусь Марианны Щеткиной, необходимо повышать роль женщин во всех сферах общества, уделяя особое влияние благотворительной и гуманитарной деятельности. Для этого в республике действует множество проектов, таких как, "В Беларуси - ни одного брошенного ребенка", "Здоровая семья - здоровая нация", "Женщина года" и другие. Набирает движение "Здоровая женщина - здоровая нация".

Немаловажное значение имеет и вопрос гендерного равенства, чтобы женщина могла успешно совмещать семейные и профессиональные обязанности. Но при этом семья для каждой женщины остается в приоритете.

Как рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, сейчас город тратит на социальную сферу более 80 процентов бюджета, понимая, что это его развитие.

- От того, кого мы воспитаем, зависит, в том числе, экономика города и его перспективы. - говорит он. - И те предложения, которые будут выработаны на площадках форума, мы будем готовы реализовать в Минске в самое ближайшее время.

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