Новости

Где самые агрессивные водители в России 15:04
Беларусь предложила Иркутской области новые перспективные проекты 15:00
В Москву придут снегопады и потепление 14:57
Футболистом Ахметовым заинтересовался лондонский "Арсенал" 14:54
Треть трамваев в Москве заменены на низкопольные 14:51
В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре 14:49
Японка убила американского летчика 14:46
Россельхознадзор будет проверять в лабораториях продукты из Китая 14:46
Ученые: Ожирение у детей становится причиной плохой учебы 14:45
Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тыс рублей в месяц 14:44
В Вологде женщине и ее сожителю предъявили обвинение за избиение детей 14:37
Оператор парковок в Москве признал необходимость увеличения тарифов 14:35
Депутатов больше не будут лишать права на выступление 14:25
В Калининграде стартовало производство Genesis G70 14:22
Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР 14:21
Володин прокомментировал шумиху вокруг цен в думской столовой 14:16
Новый музейный комплекс на Красной площади откроют в 2021 году 14:13
Житель Самары получил ожоги из-за аварии на теплотрассе 14:08
Путин назвал приемлемую для России цену на нефть 14:07
Кадыров проведет тренировку с пятилетним рекордсменом по отжиманиям 14:06
Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop 14:01
Вышел трейлер нового боевика 72-летнего Сильвестра Сталлоне 14:00
Обновленный Skoda Superb появится в России в 2019 году 13:52
Медведев: Правительство выделит 660 млн рублей на бесплатные учебники 13:46
Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 13:40
Рубрика: Общество

Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Большинство россиян в целом поддерживают введение полового воспитания в рамках школы. Об этом свидетельствует телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный в конце октября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

"Как вы относитесь к предложению о появлении в школах программ, в рамках которых школьники смогут узнать о методах контрацепции - предохранения от нежелательной беременности?" Полностью поддержали эту инициативу 21 процент опрошенных, еще 39 ответили, что "скорее поддерживают". Категорично против - только 12 процентов.

Таким образом, большинство россиян - за то, чтобы в рамках школы все-таки появился специальный курс.

Фото: Александр Корольков
Как большие данные и "цифра" изменят российские школы

- Большинство россиян считает, что центральным вопросом в половом воспитании должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки, - говорится в сообщении ВЦИОМ. - Еще 43 процента выступают за то, чтобы центральными темами были вопросы влияния ранней сексуальной жизни на собственное здоровье и здоровье будущих детей.

При этом среди самых эффективных способов донести до подростков подобные идеи, по мнению россиян, остается беседа с родителями (47 процентов). На втором и третьем местах по популярности - консультации врачей - специалистов и научно-популярная литература.

А вот специальный учебный курс в школах и других учебных заведениях оказался только на четвертом месте по гипотетической эффективности - за него среди прочих методов сексуального просвещения проголосовали 30 процентов опрошенных. Правда, были и такие (5 процентов), кто ответил, что "просвещение молодежи в вопросах сексуальной жизни вообще не нужно".

- Большинство респондентов считают, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники, - сообщает ВЦИОМ. - При этом почти две трети участников опроса уверены, что лучшее время для сексуального просвещения - средние классы школы (5-9 класс).

Напомним, в прошлом году министр просвещения Ольга Васильева не поддержала идею с уроками сексуального воспитания. Просвещением детей в столь деликатной теме, по мнению министра, должны заниматься в семье.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума дала меценатам налоговые льготы
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента