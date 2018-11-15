Большинство россиян поддержали идею сексуального воспитания в школах

Большинство россиян в целом поддерживают введение полового воспитания в рамках школы. Об этом свидетельствует телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный в конце октября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

"Как вы относитесь к предложению о появлении в школах программ, в рамках которых школьники смогут узнать о методах контрацепции - предохранения от нежелательной беременности?" Полностью поддержали эту инициативу 21 процент опрошенных, еще 39 ответили, что "скорее поддерживают". Категорично против - только 12 процентов.

Таким образом, большинство россиян - за то, чтобы в рамках школы все-таки появился специальный курс.

- Большинство россиян считает, что центральным вопросом в половом воспитании должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки, - говорится в сообщении ВЦИОМ. - Еще 43 процента выступают за то, чтобы центральными темами были вопросы влияния ранней сексуальной жизни на собственное здоровье и здоровье будущих детей.

При этом среди самых эффективных способов донести до подростков подобные идеи, по мнению россиян, остается беседа с родителями (47 процентов). На втором и третьем местах по популярности - консультации врачей - специалистов и научно-популярная литература.

А вот специальный учебный курс в школах и других учебных заведениях оказался только на четвертом месте по гипотетической эффективности - за него среди прочих методов сексуального просвещения проголосовали 30 процентов опрошенных. Правда, были и такие (5 процентов), кто ответил, что "просвещение молодежи в вопросах сексуальной жизни вообще не нужно".

- Большинство респондентов считают, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники, - сообщает ВЦИОМ. - При этом почти две трети участников опроса уверены, что лучшее время для сексуального просвещения - средние классы школы (5-9 класс).

Напомним, в прошлом году министр просвещения Ольга Васильева не поддержала идею с уроками сексуального воспитания. Просвещением детей в столь деликатной теме, по мнению министра, должны заниматься в семье.