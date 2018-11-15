ЦБ отозвал больше 400 банковских лицензий

Банк России отозвал лицензии более чем у 400 банков за последние пять лет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов в Алма-Ате.

Кроме того, за эти годы регулятор санировал больше тридцати банков, включая три очень крупных банковских группы, уточнила Набиуллина.

Весной глава Банка России заявляла, что основная часть по расчистке российского банковского сектора уже закончена. Завершить ее полностью предполагается еще за два-три года. Расчистка банковского сектора началась с приходом в Банк России Эльвиры Набиуллиной в 2013 году.

В прошлом году Банк России также создал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) для новой схемы санации банков через прямые вливания в капитал, а не через льготные кредиты банкам-санаторам. Крупнейшими банками, попавшими на санацию через ФКБС в 2017 году, были "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.