Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться

Минздрав разработал законопроект, по которому цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), будут снижаться. Сегодня этот документ министр здравоохранения Вероника Скворцова представила премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Законопроект предусматривает, что регистрируемые цены на лекарства из списка ЖНВЛП смогут не только подниматься, но и снижаться.

Так владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата должен будет подать заявление о перерегистрации цены на него в сторону снижения, если произошло снижение цены на него в иностранной валюте в стране, где оно производится, или в странах, где оно зарегистрировано или куда поставляется. Также цена на лекарство должна снижаться в России при превышении предельной отпускной цены на первый воспроизведенный, биоаналоговый иностранный лекарственный препарат над предельной отпускной ценой производителя на второй воспроизведенный препарат, и в ряде других случаев.

Принятие законопроекта положительно скажется на лекарственном обеспечении россиян, отметила Скворцова.