Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии

На мужчину, который катался на каяке у побережья Австралии, напала четырехметровая тигровая акула.

Произошло все недалеко от города Брисбен. Зубастая хищница атаковала спортсмена в километре от берега.

Акула выбила пострадавшего из лодки, но не успела нанести серьезных травм, поскольку каякер сумел забраться в лодку и с помощью рации вызвать спасателей, сообщает подробности ТАСС. Все пляжи в районе, где случилось ЧП, закрыты. Специальные службы проводят проверку мест отдыха.

Отметим, что за последние два месяца это шестое нападение акул на людей в Австралии.