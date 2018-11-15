ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России

Стало известно место проведения чемпионата мира по волейболу-2022. Турнир состоится в России.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ФИВБ), соответствующее решение было принято на конгрессе ФИВБ в мексиканском Канкуне. На право проведения турнира претендовали также Мексика и Катар.

Отмечается, что города, в которых состоятся матчи мирового первенства, будут определены дополнительно. Это станет ясно на Административном совете ФИВБ, который пройдет в середине февраля.