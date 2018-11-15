Новости

Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 20:20
Рубрика: Власть

Слово в защиту

Адвокаты проведут по всей стране день бесплатной помощи
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Второй по счету Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" пройдет по всей стране 20 ноября. Решение об этом было принято Советом Федеральной палаты адвокатов России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права. Но основной акцент будет сделан на правовой помощи детям и их законным представителям, так как одновременно по всей России будет проходить День правовой помощи детям.

Напомним, решение о ежегодном проведении Дня правовой помощи детям было принято еще в 2013 году. Координация мероприятий в рамках Всероссийской акции возложена на Минюст России и его территориальные органы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В палате адвокатов поддержали идею убрать клетки из всех судов

Целевая аудитория (как сейчас принято говорить) государственной акции - дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Планируется организация пунктов бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Запланированы выездные консультации и просветительские лекции для воспитанников детских домов и детских пенитенциарных учреждений. Ждут в пунктах бесплатной помощи с вопросами также взрослых - усыновителей и опекунов сирот, равно как и граждан, собирающихся усыновить ребенка. Адвокаты будут активно участвовать в акции, но при этом подчеркивают, что адвокатский день помощи - это отдельное мероприятие адвокатуры, так что принимать людей в этот день будут по всем вопросам.

Официальную информацию об адвокатских образованиях, где можно будет получить бесплатную юридическую помощь, сообщат на сайтах адвокатских палат и адвокатских образований, а также в СМИ.

Что же касается помощи детям, то тут в разных регионах также планируют свои дополнения к акции. В Московской области День правовой помощи детям проводится в виде Правового марафона, который начался 1 ноября, а завершится 20-го. В программе - лекции, семинары, вебинар, квесты, выставки, тематические экскурсии (в прокуратуру, полицию, следственный комитет). Адвокатская палата Московской области впервые представит детям мастер-классы.

В некоторых регионах местные власти выделяют субсидии на привлечение адвокатов к помощи неимущим

В Новгородской области мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям начнутся 16 ноября. Согласно разработанному и утвержденному в этом регионе плану организации Дня правовой помощи детям Адвокатская палата Новгородской области будет принимать участие не только в приеме граждан, но и в проведении уроков на правовую тематику, тренингах и играх вплоть до 23 ноября. Так что во многих регионах одним днем акция не ограничится.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
Минюст предложил запретить цензуру переписки адвокатов с заключенными

В целом бесплатная правовая помощь - масштабный государственный проект. В его рамках поддерживается и частная инициатива, когда различные структуры открывают пункты бесплатных консультаций. Кроме того, во многих регионах местные власти выделяют дополнительные средства, чтобы привлекать адвокатов к помощи неимущим гражданам.

Например, недавно правительство Севастополя приняло постановление об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в городе. Как сообщила президент Адвокатской палаты Севастополя Юлия Марчук, бесплатная юридическая помощь жителям города в рамках государственной системы впервые начнет оказываться с января 2019 года. "Насколько эффективно будет работать эта система в Севастополе, покажет следующий год", - сказала она.

Власть Работа власти Судебная система
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима