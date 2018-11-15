Второй по счету Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам" пройдет по всей стране 20 ноября. Решение об этом было принято Советом Федеральной палаты адвокатов России.

Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права. Но основной акцент будет сделан на правовой помощи детям и их законным представителям, так как одновременно по всей России будет проходить День правовой помощи детям.

Напомним, решение о ежегодном проведении Дня правовой помощи детям было принято еще в 2013 году. Координация мероприятий в рамках Всероссийской акции возложена на Минюст России и его территориальные органы.

Целевая аудитория (как сейчас принято говорить) государственной акции - дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Планируется организация пунктов бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Запланированы выездные консультации и просветительские лекции для воспитанников детских домов и детских пенитенциарных учреждений. Ждут в пунктах бесплатной помощи с вопросами также взрослых - усыновителей и опекунов сирот, равно как и граждан, собирающихся усыновить ребенка. Адвокаты будут активно участвовать в акции, но при этом подчеркивают, что адвокатский день помощи - это отдельное мероприятие адвокатуры, так что принимать людей в этот день будут по всем вопросам.

Официальную информацию об адвокатских образованиях, где можно будет получить бесплатную юридическую помощь, сообщат на сайтах адвокатских палат и адвокатских образований, а также в СМИ.

Что же касается помощи детям, то тут в разных регионах также планируют свои дополнения к акции. В Московской области День правовой помощи детям проводится в виде Правового марафона, который начался 1 ноября, а завершится 20-го. В программе - лекции, семинары, вебинар, квесты, выставки, тематические экскурсии (в прокуратуру, полицию, следственный комитет). Адвокатская палата Московской области впервые представит детям мастер-классы.

В некоторых регионах местные власти выделяют субсидии на привлечение адвокатов к помощи неимущим

В Новгородской области мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям начнутся 16 ноября. Согласно разработанному и утвержденному в этом регионе плану организации Дня правовой помощи детям Адвокатская палата Новгородской области будет принимать участие не только в приеме граждан, но и в проведении уроков на правовую тематику, тренингах и играх вплоть до 23 ноября. Так что во многих регионах одним днем акция не ограничится.

В целом бесплатная правовая помощь - масштабный государственный проект. В его рамках поддерживается и частная инициатива, когда различные структуры открывают пункты бесплатных консультаций. Кроме того, во многих регионах местные власти выделяют дополнительные средства, чтобы привлекать адвокатов к помощи неимущим гражданам.

Например, недавно правительство Севастополя приняло постановление об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в городе. Как сообщила президент Адвокатской палаты Севастополя Юлия Марчук, бесплатная юридическая помощь жителям города в рамках государственной системы впервые начнет оказываться с января 2019 года. "Насколько эффективно будет работать эта система в Севастополе, покажет следующий год", - сказала она.