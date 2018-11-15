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Дэн Эйкройд рассказал о продолжении "Охотников за привидениями"

НОВОСТЬ15.11.2018, 16:10
Текст:   Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третья часть "Охотников за привидениями" вполне может состояться. Обнадеживающими новостями поделился сам Дэн Эйкройд, исполнитель одной из центральных ролей в оригинальной дилогии, в выпуске телевизионного шоу The Big Interview with Dan Rather.

В указанном интервью судьба третьей части фантастической семейной франшизы стала самым волнующим вопросом. На который актер ответил буквально следующее: "Есть возможность воссоединения с оставшимися охотниками (Харольд Рэмис, напомним, скончался в 2014-м - "РГ-Кинократия"). Сценарий сейчас в разработке". Уточнив, что Билл Мюррей тоже, скорее всего, вернется: "Думаю, что Билли согласится, даже если ему придется играть приведение. Сюжет отличный".

Фото: youtube.com
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Сайт Ghostbustersnews, посвященный всему, что связано с легендарными истребителями потусторонней нечисти, однако, отнесся к новости с большой долей недоверия. Мол, подобные слухи ходят уже 12 лет, так что пока нет официальной информации от Sony, радоваться рано.

В 2016 свет увидел слабый и в штыки воспринятый критикой и фанатами "женский" ремейк "Охотников за привидениями". Он вошел в десятку худших фильмов 2016 года по версии IMDb.

Будем надеяться, что если воссоединение оригинального актерского состава все-таки произойдет, то мы результат поможет нам забыть даже о самом факте его существования.

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