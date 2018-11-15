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15.11.2018 09:09
Рубрика: Власть

Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн развенчал миф о дешевых обедах в столовой нижней палаты парламента. Фотографию меню с ценами он опубликовал на своей странице в Twitter, судя по которой одно блюдо стоит порядка 200 рублей.

Фото: depositphotos.com
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Хинштейн сообщил, что состоявший из фасоли, курицы с капустой и напитка из шиповника обед обошелся ему в 235 рублей. Тем самым он развенчал миф, будто депутаты обедают за 20 рублей.

Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов, прайс не самый низкий, - цитирует слова депутата "Пятый канал". - Но когда вижу, что за 20 рублей можно пообедать, у меня это вызывает, мягко говоря, недоумение".

Кстати, самое дорогое блюдо в парламентской столовой - жареное филе судака (оно обойдется в 211 рублей), самое дешевое - тертая морковь (ее можно купить всего за 13 рублей).

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