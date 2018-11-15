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15.11.2018 14:25
Рубрика: Власть

Депутатов больше не будут лишать права на выступление

Текст: Татьяна Замахина

Отменяется норма, которая позволяла лишать депутата права выступать на пленарном заседании палаты. Такого рода изменения в свой регламент внесла Госдума.

Ранее парламентарий мог быть лишен этого права на срок от одного дня до месяца за нарушение правил депутатской этики. Например, за оскорбления кого-либо, употребление грубых выражений, необоснованные обвинения в чьей-либо адрес, а также за призывы к незаконным действиям. Ранее в практике прошлых думских созывов такое наказание использовалась неоднократно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему журналистам, отметил, что данная норма действовала на протяжении всей работы парламента, то есть почти 25 лет.

- По мнению всех фракций, эта норма не просто устарела, а она противоречит всей сути парламентаризма, - заявил он. - Парламент - место для дискуссий, место, где обсуждаются вопросы, и основная возможность для депутата - участвовать в этом обсуждении.

Вместо лишения слова председательствующий сможет прерывать выступление депутата в ходе заседания. Это произойдет, если будут допускаться какие-либо некорректные высказывания.

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