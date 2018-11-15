Депутатов больше не будут лишать права на выступление

Отменяется норма, которая позволяла лишать депутата права выступать на пленарном заседании палаты. Такого рода изменения в свой регламент внесла Госдума.

Ранее парламентарий мог быть лишен этого права на срок от одного дня до месяца за нарушение правил депутатской этики. Например, за оскорбления кого-либо, употребление грубых выражений, необоснованные обвинения в чьей-либо адрес, а также за призывы к незаконным действиям. Ранее в практике прошлых думских созывов такое наказание использовалась неоднократно.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему журналистам, отметил, что данная норма действовала на протяжении всей работы парламента, то есть почти 25 лет.

- По мнению всех фракций, эта норма не просто устарела, а она противоречит всей сути парламентаризма, - заявил он. - Парламент - место для дискуссий, место, где обсуждаются вопросы, и основная возможность для депутата - участвовать в этом обсуждении.

Вместо лишения слова председательствующий сможет прерывать выступление депутата в ходе заседания. Это произойдет, если будут допускаться какие-либо некорректные высказывания.