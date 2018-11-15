Дети смогут ездить в аэроэкспрессе за один рубль

К Новому году аэроэкспресс снизит до одного рубля тарифы на проезд для детей до 14 лет. Акция будет действовать в течение полутора месяцев с первого декабря до 15 января. Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявить сотрудникам аэроэкспресса в терминалах на вокзалах и в аэропортах документ, подтверждающий возраст ребенка.

Билет за рубль станет продаваться на поездку в вагонах стандартного класса на всех трех направлениях аэроэлектричек. Предложение будет актуально для семей с детьми старше пяти лет - до этого возраста проезд для них бесплатный.

"Перед Новым годом традиционно увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми", - отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева. - И мы решили сделать бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей".

Напомним, ранее аэроэкспресс объявил о вводе тарифов для путешествующих вдвоем, а также снизил цены на покупку билетов в автоматах и у кассиров до уровня стоимости в интернете и в приложении при приобретении проездного туда-обратно.