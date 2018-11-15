Сахарный диабет: превратился в мировую проблему. По данным ВОЗ, в мире 500 миллионов "сладких людей". А к 2025 году количество диабетиков может увеличиться в два раза. И, по прогнозам, к 2030 году диабет займет 7-е место среди причин смертности. Он одна из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов, ампутаций ног.

Российская диабетическая статистика в тандеме с мировой. У нас примерно 11 миллионов "сладких людей". И беда в том, что многие даже не подозревают об этом. Со всеми вытекающими последствиями. Доказано: вылечить диабет нельзя, но нормально жить с этим заболеванием можно. При условии своевременного выявления, грамотно подобранного инсулина. И при том, что пациент получает именно лично ему нужный инсулин. Недаром говорят, что сахарный диабет - образ жизни.

И этому образу нужно учить всех, поскольку никто от "сладкой жизни" не застрахован. В 1991 году ВОЗ и Международная диабетическая федерация предложили отмечать Всемирный день борьбы с диабетом. Но одного дня мало. Борьбе с диабетом отдана неделя, когда проводятся мероприятия, призванные рассказать о причинах, симптомах, осложнениях и лечении недуга. Приобщить людей разного возраста к здоровому образу жизни. И, конечно, речь о доступности эндокринологической помощи, доступности назначенной инсулинотерапии.