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15.11.2018 20:00
Рубрика: В мире

Должна ли медиация стать обязательной при семейных спорах

Текст: Алексей Иванов (Минск)
Процедура медиации как альтернатива судебным разбирательствам набирает широкую популярность в мире, в том числе в сфере разрешения семейных конфликтов. Однако эксперты пока не пришли к единому мнению, стоит ли делать ее обязательной, либо же оставить право выбора самим участникам процесса.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как рассказала на форуме "Святость материнства" в Минске завкафедрой гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного университета (БГУ) Оксана Здрок, сейчас в Беларуси идет работа над законопроектом о внесении в ряд кодексов изменений, связанных с уточнением порядка медиации.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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- Мнения в рабочей группе настолько разделились, что медиаторы, задача которых заключается в урегулировании конфликтов, на сегодня сами нуждаются в привлечении медиаторов, - призналась эксперт.

По ее словам, одна группа выступает за введение медиации как обязательной досудебной процедуры по делам о расторжении браков. Они предлагают следующее: прежде чем прийти в ЗАГС, даже не имея споров о разделе имущества и общих детей, супруги должны сходить к медиатору, потом принести справку о том, что попытались урегулировать спор, восстановить взаимоотношения, и только тогда их разведут.

Во многом такая позиция связана с успехами медиации в мировой практике. Закон о медиации Великобритании 1996 года, когда он начал апробироваться в пилотном режиме, дал следующие результаты: 76 процентов споров урегулировалось в досудебном порядке, а если дело доходило до суда, то расходы сторон в среднем сокращались вчетверо, а срок рассмотрения дел - в два раза.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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- Такие красивые результаты посодействовали тому, что в правила гражданского судопроизводства Великобритании была введена норма о том, что стороны должны соблюсти досудебный протокол. А если не соблюдают, то несут все судебные расходы, независимо от итога рассмотрения дела, - пояснила Оксана Здрок. - Но другая часть медиаторов, к которым отношусь и я, все же выступает за то, чтобы все оставить как есть и не принуждать граждан прибегать к этой процедуре, какой бы хорошей она ни казалась.

По словам представителя БГУ, в Беларуси применяется в основном классическая модель медиации, основанная на проведении переговоров по так называемому гарвардскому методу. Суть в том, что незначительная часть времени дается сторонам на то, чтобы рассказать о прошлом, выговориться, выпустить пар, после чего начинается обсуждение будущего, вырабатывается соглашение. В Беларуси есть программа подготовки медиаторов, утвержденная министерством юстиции республики, но она, по словам Оксаны Здрок, не срабатывает в семейных делах.

- Это особенный случай, в психологии расторжение брака приравнивается к кризисному состоянию, состоянию горевания хотя бы для одного супруга, это постоянный возврат к прошлому, циклическое воспроизведение одних и тех же эмоций, - говорит она. - Поэтому была разработана масса других методов медиации, их относят к психолого-ориентированному направлению. Но специалистов нужной квалификации по семейным делам у нас не хватает. Проходят определенные тренинги недельной или даже трехдневной продолжительности, но за три дня изучить закономерности функционирования семьи нереально.

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Второй момент заключается в том, что медиация - вовсе не универсальный способ разрешения конфликтов, она срабатывает только на определенных стадиях эскалации. Например, домашнее насилие - один из критериев немедиабельности споров.

Оксана Здрок считает, что более правильным вариантом было бы ввести понятие информационно-оценочной встречи с медиатором, когда стороны могут осознанно решить, нужна ли им такая процедура, и тогда сохраняется принцип добровольности. При этом встреча должна быть для участников бесплатной, финансироваться государством. А вот за дальнейшую помощь специалиста, скорее всего, придется платить. Сейчас стоимость услуги в Беларуси составляет около 100 долларов за сессию продолжительностью несколько часов, что по сравнению с международной практикой не много.

Какой из двух подходов к медиации победит в итоге, пока предсказать сложно. Однако очевидно, что как и в любом новом деле этот путь не будет простым, а многие решения придется принимать и корректировать, исходя из практических результатов.

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