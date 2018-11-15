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15.11.2018 17:51
Рубрика: Спорт

Дворкович: ФИДЕ уделяет огромное внимание развитию женских шахмат

Текст: Данила Жиляев
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уделяет огромное внимание развитию женских шахмат. Об этом "РГ" заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Аркадий Владимирович поделился впечатлениями от женского чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Ханты-Мансийске. Сегодня стартовали полуфиналы: россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно борются с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и украинкой Марией Музычук соответственно. Дворкович подчеркнул, что кто бы ни выиграл турнир, это будет заслуженно.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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"Впечатления относительно организации самые положительные, в Ханты-Мансийске все проходит на высоком уровне. Все довольны, а если возникают мелкие проблемы, они решаются быстрее, чем где бы то ни было, поскольку внимание на турнир обращают на самых высоких инстанциях, - сказал глава ФИДЕ. - Играют все ведущие шахматистки, кроме, разве что, китаянки Хоу Ифань, которая пока чуть отошла от шахматной жизни. Теперь осталось четыре претендентки на титул, включая действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. Поэтому ни у кого нет вопросам по четверке сильнейших, в любом случае, одна из участниц заслуженно получит титул. А далее мы перейдем на новый цикл чемпионата мира, когда будет турнир претендентов и матч за звание чемпионки мира. Интерес к женским шахматам будет расти, мы уделяем этому огромное внимание".

Женский чемпионат мира стартовал в Ханты-Мансийске 3 ноября. Финальный матч начнется 19 ноября и при необходимости продлится до 23 ноября.

Спорт Шахматы
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