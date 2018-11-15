Эксперты США заявили о риске поражения в случае конфликта с Россией

Военное превосходство США сократилось так сильно, что достигло опасного уровня. Страна рискует потерпеть поражение в случае возможных военных конфликтов, в том числе с Россией или Китаем. Об этом говорится в докладе специальной комиссии по стратегии национальной обороны, созданной по указанию Конгресса.

По мнению авторов документа, в случае военного противостояния с развитыми в оборонном плане странами, вооруженные силы США могут понести огромные потери. При этом речь идет как о человеческих жертвах, так и о военной технике.

"Риск поражения особенно высок, если армия США будет вынуждена воевать на двух и более фронтах одновременно", - цитирует доклад РИА Новости, ссылаясь на издание Defense News.

В документе также проанализирован ряд неблагоприятных для Соединенных Штатов сценариев вооруженных конфликтов, например, удар КНДР по Южной Корее. Чтобы успешно противодействовать подобным угрозам, необходимо увеличить финансирование, убеждены эксперты.

Военное превосходство США уже давно не гарантировано, а это влечет серьезные последствия для безопасности страны, подчеркивается в докладе.