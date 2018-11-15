Экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 25 ноября

Экстренная встреча глав государств Евросоюза для финализации соглашения о Brexit состоится 25 ноября в Брюсселе. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-брифинге.

"Если ничего экстраординарного не произойдет, мы проведем встречу Евросовета для финализации и формализации соглашения о Brexit. Она пройдет в воскресенье, 25 ноября", - передает слова Туска британское агентство Sky News.

Также отмечается, что вместе с европейским комиссаром по внутренней торговле Мишелем Барнье глава Европейского совета представит финальный вариант 585-страничного проекта соглашения о Brexit.