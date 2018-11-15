Евросоюз зеркально ответит на пошлины США

Евросоюз готов ответить зеркально на таможенные пошлины со стороны Соединенных Штатов, если Вашингтон все-таки введет ограничения на импорт европейского автопрома. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Тем самым в Брюсселе дали понять, что всерьез рассматривают возможность перерастания "обострившегося торгового спора" в полноценную торговую войну между Старым и Новым Светом.

Заявление Мальмстрем, которая провела переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, цитирует France Press. Судя по всему, эти переговоры не добавили европейской стороне уверенности в том, что администрация Дональда Трампа воздержится от введения новых протекционистских мер в отношении своей автомобильной промышленности. Еще в мае хозяин Белого дома поручил министру торговли Уилбуру Россу установить, угрожает ли импорт легковых машин ни много ни мало национальной безопасности США. Если вывод окажется положительным, то ввозные пошлины могут составить 25 процентов. Не секрет, что под ударом тогда окажутся прежде всего немецкие концерны, которые ежегодно поставляют за океан около полумиллиона автомобилей. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас в шутливой форме убеждал госсекретаря США Майка Помпео, что немецкие машины никак не могут представлять угрозу американскому государству хотя бы потому, что делают улицы только безопаснее. Как передавали немецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник, участвовавший в организации апрельских переговоров Трампа и его французского коллеги Эмманюэля Макрона, американский лидер якобы тоже пошутил, что не успокоится до тех пор, пока не выживет все до единого "Мерседесы" с Манхэттена.

Тем временем в Брюсселе относятся к ситуации со всей серьезностью, готовясь к новому витку торгового спора. По словам Мальмстрем, в ограничительный ответный список ЕС может попасть не только американский автопром, но и аграрный, а также некоторые другие сектора промышленности. И это несмотря на то, что летом США и ЕС в лице главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера вроде бы договорились впредь смягчать позиции по торговым вопросам. Но сам Юнкер тогда признавал, что не испытывает особого оптимизма, поскольку "слишком хорошо знает главу США".

Трамп уверен, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть"

Напомним, что с 1 июля Дональд Трамп отменил отсрочку на введение новых пошлин на импортируемые из Евросоюза сталь и алюминий - они составили 25 и 10 процентов соответственно. Брюссель в долгу не остался и повысил тарифы на американские джинсы, виски, сигареты и мотоциклы, а также обратился с жалобой в ВТО. А еще в марте, когда Трамп только объявил о своих планах, он разродился в микроблоге Twitter афоризмом о том, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". На что председатель Европейского совета Дональд Туск незатейливо возразил: "Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть". •

Выбить "Аэробус" из седла

Этот шестистраничный документ, отрывки из которого попали на страницы "Фигаро", может еще больше охладить отношения между Парижем и Вашингтоном. В докладной записке, составленной в местном Главном управлении внутренней разведки, рассказывается о том, как американские спецслужбы осуществляют "экономическое вмешательство" во Франции. В качестве одного из примеров приводится авиастроительный концерн "Аэробус". Как известно, между ним и американским холдингом "Боинг" идет ожесточенная борьба на национальных и международных рынках. Составители документа констатируют, что американцы стремятся выбить "Аэробус" из седла, используя широкий арсенал средств, включая юридические и судебные процедуры, перехват конфиденциальной документации. В этой связи приводится возбужденный против администрации "Аэробуса" иск по вымышленному подозрению в коррупции. Французскому концерну был назначен аудит, порученный крупному американскому кабинету адвокатов. Те получили доступ к информации, имеющей стратегическое значение, в том числе о планах развития концерна на ближайшую и дальнюю перспективу. При этом "аудиторы" были напрямую связаны с правительственными службами США. В документе отмечается, что американцы активно отслеживают те французские фирмы, которые добиваются успехов в области новых технологий. Зачем? Чтобы "распатронить их любым способом и поглотить". Как правило, в ход пускаются инвестиционные фонды, которые перекупают предприятие. Такая судьба постигла одну инновационную компанию в Бретани, имевшую все шансы совершить прорыв в одной из медицинских областей. Полученное из США финансирование привело к тому, что все бретонские разработчики постепенно оказались за океаном, а Франция осталась ни с чем. Более того, как следует из доклада, американцы не останавливаются перед тем, чтобы получить закрытые сведения, совершая хакерские атаки на госучреждения страны. По данным, сообщенным на условиях анонимности одним из ключевых французских экспертов в вопросах нацбезопасности, не так давно под серьезное подозрение попали спецслужбы США, "пытавшиеся взломать серверы министерства экономики Франции".

Вячеслав Прокофьев, "Российская газета", Париж