Евросоюз зеркально ответит на пошлины США

Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 18:28
Рубрика: В мире

Никто не хотел отступать

Евросоюз зеркально ответит на пошлины США
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Евросоюз готов ответить зеркально на таможенные пошлины со стороны Соединенных Штатов, если Вашингтон все-таки введет ограничения на импорт европейского автопрома. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Тем самым в Брюсселе дали понять, что всерьез рассматривают возможность перерастания "обострившегося торгового спора" в полноценную торговую войну между Старым и Новым Светом.
Спор о таможенных пошлинах между Евросоюзом и США может перерасти в полноценную торговую войну. Фото: AP Спор о таможенных пошлинах между Евросоюзом и США может перерасти в полноценную торговую войну. Фото: AP
Спор о таможенных пошлинах между Евросоюзом и США может перерасти в полноценную торговую войну. Фото: AP
Фото: Медиакорпорация Китая
Пошлины США способствовали понижению рейтинга китайской экономики

Заявление Мальмстрем, которая провела переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, цитирует France Press. Судя по всему, эти переговоры не добавили европейской стороне уверенности в том, что администрация Дональда Трампа воздержится от введения новых протекционистских мер в отношении своей автомобильной промышленности. Еще в мае хозяин Белого дома поручил министру торговли Уилбуру Россу установить, угрожает ли импорт легковых машин ни много ни мало национальной безопасности США. Если вывод окажется положительным, то ввозные пошлины могут составить 25 процентов. Не секрет, что под ударом тогда окажутся прежде всего немецкие концерны, которые ежегодно поставляют за океан около полумиллиона автомобилей. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас в шутливой форме убеждал госсекретаря США Майка Помпео, что немецкие машины никак не могут представлять угрозу американскому государству хотя бы потому, что делают улицы только безопаснее. Как передавали немецкие СМИ со ссылкой на дипломатический источник, участвовавший в организации апрельских переговоров Трампа и его французского коллеги Эмманюэля Макрона, американский лидер якобы тоже пошутил, что не успокоится до тех пор, пока не выживет все до единого "Мерседесы" с Манхэттена.

Тем временем в Брюсселе относятся к ситуации со всей серьезностью, готовясь к новому витку торгового спора. По словам Мальмстрем, в ограничительный ответный список ЕС может попасть не только американский автопром, но и аграрный, а также некоторые другие сектора промышленности. И это несмотря на то, что летом США и ЕС в лице главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера вроде бы договорились впредь смягчать позиции по торговым вопросам. Но сам Юнкер тогда признавал, что не испытывает особого оптимизма, поскольку "слишком хорошо знает главу США".

Трамп уверен, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть"

Напомним, что с 1 июля Дональд Трамп отменил отсрочку на введение новых пошлин на импортируемые из Евросоюза сталь и алюминий - они составили 25 и 10 процентов соответственно. Брюссель в долгу не остался и повысил тарифы на американские джинсы, виски, сигареты и мотоциклы, а также обратился с жалобой в ВТО. А еще в марте, когда Трамп только объявил о своих планах, он разродился в микроблоге Twitter афоризмом о том, что "торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть". На что председатель Европейского совета Дональд Туск незатейливо возразил: "Торговые войны - это плохо, и их легко проиграть". •

Выбить "Аэробус" из седла
Трамп назвал пошлины эффективным инструментом торговых переговоров

Этот шестистраничный документ, отрывки из которого попали на страницы "Фигаро", может еще больше охладить отношения между Парижем и Вашингтоном. В докладной записке, составленной в местном Главном управлении внутренней разведки, рассказывается о том, как американские спецслужбы осуществляют "экономическое вмешательство" во Франции. В качестве одного из примеров приводится авиастроительный концерн "Аэробус". Как известно, между ним и американским холдингом "Боинг" идет ожесточенная борьба на национальных и международных рынках. Составители документа констатируют, что американцы стремятся выбить "Аэробус" из седла, используя широкий арсенал средств, включая юридические и судебные процедуры, перехват конфиденциальной документации. В этой связи приводится возбужденный против администрации "Аэробуса" иск по вымышленному подозрению в коррупции. Французскому концерну был назначен аудит, порученный крупному американскому кабинету адвокатов. Те получили доступ к информации, имеющей стратегическое значение, в том числе о планах развития концерна на ближайшую и дальнюю перспективу. При этом "аудиторы" были напрямую связаны с правительственными службами США. В документе отмечается, что американцы активно отслеживают те французские фирмы, которые добиваются успехов в области новых технологий. Зачем? Чтобы "распатронить их любым способом и поглотить". Как правило, в ход пускаются инвестиционные фонды, которые перекупают предприятие. Такая судьба постигла одну инновационную компанию в Бретани, имевшую все шансы совершить прорыв в одной из медицинских областей. Полученное из США финансирование привело к тому, что все бретонские разработчики постепенно оказались за океаном, а Франция осталась ни с чем. Более того, как следует из доклада, американцы не останавливаются перед тем, чтобы получить закрытые сведения, совершая хакерские атаки на госучреждения страны. По данным, сообщенным на условиях анонимности одним из ключевых французских экспертов в вопросах нацбезопасности, не так давно под серьезное подозрение попали спецслужбы США, "пытавшиеся взломать серверы министерства экономики Франции".

Вячеслав Прокофьев, "Российская газета", Париж

В мире Европа В мире США Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором