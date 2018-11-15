ФАС сообщила о хакерской атаке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала хакерскую атаку на свои ресурсы. Об этом говорится в ответе ФАС на запрос "Российской газеты".

"Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАСа вируса, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы, возможно с целью взлома", - сообщили в ведомстве.

Служба информационной безопасности отреагировала оперативно, пострадавших пока нет, добавили в ФАС.

Всплеск хакерских атак на российские ведомства и компании отмечался в прошлом году. Так, вирус-вымогатель WannaCry атаковал системы некоторых российских мобильных операторов и МВД. МЧС и Минздрав заявляли об отражении атаки. Вирус Petya также поражал в 2017 году системы ряда компаний и госведомств в России и на Украине.