Форвард "Вашингтона" Кузнецов получил травму в матче с "Виннипегом"

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" в гостях уступил "Виннипегу" 1:3.

В составе столичной команды очередное очко набрал российский защитник Дмитрий Орлов. Однако больше обратил на себя внимание эпизод с участием Евгения Кузнецова - в середине первого периода форвард "Джетс" Брендан Танев ударил россиянина локтем в голову. За это он получил лишь малый штраф, а Евгений в итоге покинул площадку и больше в этом матче на лед не вернулся.

Пока не сообщается, какого рода повреждение он получил. Ему предстоит пройти обследование на предмет возможного сотрясения мозга. Отметим, что перед этой игрой "Вашингтон" уже потерял двоих игроков - вратарь Брэйдена Холтби был травмирован, а защитник Михал Кемпны пропустил матч из-за болезни.

Еще один россиянин, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, также не обошелся без повреждений. В игре с "Чикаго", в которой его команда уступила 0:1, Владимир получил типичную хоккейную травму - ему выбили зуб клюшкой. Злого умысла со стороны игрока "ястребов", впрочем, не было. Тарасенко же подобрал зуб, передал его врачу команду и продолжил игру.