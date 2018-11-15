Генпрокуратура возбудила три дела по нарушениям при реставрации БДТ

Прокуроры в ходе выездной проверки выявили нарушения при проведении реставрационных и ремонтных работ в Российском государственном академическом Большом драмтеатре имени Товстоногова. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что работы ненадлежащего качества, согласно выводам прокурорской проверки, были выполнены рядом коммерческих организаций. В итоге помещения театра оказались в неудовлетворительном техническом состоянии, подвал оказался затоплен, на фасадах здания обнаружено осыпание штукатурного и кирпичного слоев, на крыше театра повреждена кровля.

Министр культуры Владимир Мединский после представления в свой адрес со стороны Генпрокуратуры утвердил перечень конкретных мероприятий по исправлению недочетов. Отмечается, что с целью приведения здания театра в надлежащее техническое состояние уже завершены работы по обшивке воздуховода, устранены протечки в Живописном зале, в настоящее время производится воссоздание демонтированной штукатурки и ее подготовка под покраску.

Кроме того выполнено устройство гидроизоляции тестовых участков фундамента, разрабатывается проект гидроизоляции всех подвальных помещений.

В Генпрокуратуре рассказали, что подведомственная Минкультуры Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации подала в суд иск о взыскании с допустившего некачественное проведение работ генподрядчика более 300 млн рублей.

В то же время, по материалам органов прокуратуры, было возбуждено 3 уголовных дела. "В рамках расследования этих дел будет в полном объеме дана уголовно-правовая оценка ненадлежащему выполнению госконтрактов и их оплате. Устранение нарушений контролируется генеральной прокуратурой", - заключили в надзорном ведомстве.