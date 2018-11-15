В Гренландии найден гигантский кратер от древнего взрыва

Исследователи из Дании и Германии обнаружили подо льдами Гренландии 31-километровый ударный кратер, образовавшийся в результате падения на землю крупного метеорита.

Как сообщает Eurek Alert, открытие совершила международная команда во главе с учеными из Университета Копенгагена. В Северной Гренландии под ледяным щитом был обнаружен почти идеально круглый кратер, образовавшийся в результате мощного взрыва.

Его диаметр превышает 31 километр. Это позволило включить объект в число 25 крупнейших ударных кратеров Земли. Углубление заметили еще в 2015 году. Была организована экспедиция, которая в течение трех лет обследовала место крушения космического объекта.

По мнению ученых, кратер является следом от падения крупного металлического метеорита. Расчеты показали, что в ширину он мог достигать одного километра. Кратер очень хорошо сохранился благодаря почти километровому слою льда и снега. По геологическим меркам он является молодым.

"До сих пор не было возможности непосредственно датировать его, - говорит профессор Курт Кьяер из Музея естественной истории Дании. - Мы изучили его состояние. Вероятно, кратер образовался после того, как ледник начал покрывать Гренландию, то есть он моложе трех миллионов лет".