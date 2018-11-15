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15.11.2018 11:30
Рубрика: Власть

Госдума дала меценатам налоговые льготы

Текст: Татьяна Замахина

Госдума окончательно приняла закон о налоговых льготах меценатам. Получить их смогу лица, оказавшие финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческие организации, работающие в данной сфере.

Законопроект об этом был внесен еще в 2015 году группой депутатов и сенаторов во главе с экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Цель поправок - создать стимулы для привлечения внебюджетных источников финансирования в сферу культуры.

Согласно окончательной версии закона, регионы получат право предоставлять гражданам-меценатам социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов. При этом вычет не может превышать 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде.
Регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
 

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