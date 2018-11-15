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15.11.2018 11:23
Рубрика: Власть

Госдума приостановила выплаты по советским вкладам

Текст: Татьяна Замахина

До 2021 года включительно компенсации по советским вкладам в Сбербанк выплачиваться не будут. Закон о продлении приостановки принят окончательно. Речь о компенсации в полном объеме сбережений, размещенных во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Напомним, что еще в 1995 году государство взяло на себя обязательство по сохранности сбережений, помещенных в Сбербанке до указанной даты. Однако, начиная с 2003 года, ежегодно продлевается приостановка выплат. Это связано с тем, что до сих пор не разработаны нормы о порядке перевода вкладов в целевые долговые обязательства России.

Фото: depositphotos.com
Госдума рассмотрит вопрос о передаче в бюджет невостребованных вкладов

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев обещал депутатам, что правительство РФ может до конца года представить законопроект об урегулировании обязательств по вкладам в советском Сбербанке. Раскрывать его детали до утверждения правительства он не стал.

По оценке кабмина, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ в 2019 году на их погашение понадобилось бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году - 45,4 триллиона рублей, в 2021 году - 47,22 триллиона рублей. При этом проект бюджета РФ предусматривает направление в 2019-2021 годы ежегодно по 5,5 миллиарда рублей на компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке отдельным категориям граждан.

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