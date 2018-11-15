Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси

Американский художник Рон Инглиш купил работу Бэнкси "Рабский труд" за 561 тысячу фунтов (более 725 тысяч долларов). Холст, на котором изображен мальчик, вышивающий британский флаг на швейной машинке, Инглиш намерен побелить в знак протеста против торговли уличным искусством.

Как напоминает "Газета.ru", эта картина была нарисована на стене коммиссионного магазина в пригороде Лондона. Пять лет назад ее изъяли и выставили на продажу.

В дальнейшем художник надеется продать побеленный холст за миллион долларов.

В прошлом месяце работа Бэнкси "Девочка с шаром" была уничтожена самим автором на аукционе Sotheby's в Лондоне. Художник заранее спрятал механизм для измельчения бумаги в нижней части рамы картины. Он сработал сразу после удара молотка, изрезав большую часть полотна на маленькие полоски.