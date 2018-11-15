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15.11.2018,  
13:35
Текст:  Антон Валагин

Испытания Су-57 на невидимость сняли на камеру

В Cети появилось видео испытаний истребителя пятого поколения Су-57 на радиолокационную заметность. Тест проводился в самой большой в России безэховой камере - ее стены покрыты радиопоглощающим материалом, чтобы избежать отражения радиоволн.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Конструктор рассказал об уникальном "зрении" Су-57

Испытания помогают определить, насколько эффективно обшивка самолета поглощает и рассеивает излучение радара. В нашем случае проверяли фонарь кабины - на его стекло нанесено особое покрытие, изменяющее характеристики электромагнитных волн.

- Спецпокрытие нанесено не на весь самолет. Можно, конечно, сделать весь корпус из радиопоглощающих материалов, но тогда возникает вопрос о прочности, - рассказал телеканалу "Звезда" научный руководитель программы по спецхарактеристикам Су-57 Андрей Лагарьков. Он заметил, что по такому пути пошли создатели американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, но из-за обилия спецматериалов и оригинальной формы планера летные характеристики у бомбардировщика неважные, а размер внутренних отсеков значительно сузил спектр применяемого вооружения - так Spirit неспособен использовать ракеты.

А у Су-57 все в порядке - как с летными параметрами, так и с прочностью. Во время недавних тестов выполненное из композитных материалов крыло истребителя выдержало нагрузку больше максимальной.

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