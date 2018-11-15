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15.11.2018 18:08
Рубрика: Общество

Перемена без эклера

В Госдуме предлагают запретить продавать в школах газировку и сладости
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Из российских школ могут исчезнуть автоматы по продаже сладостей и газированных напитков. С предложением запретить их размещение в образовательных учреждениях выступил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Соответствующую инициативу парламентарий уже направил в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева (письмо имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Депутат в своем обращении, в частности, напоминает, что сегодня разрабатывается нацпроект "Демография", который предполагает увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, под которым понимаются регулярные занятия спортом, здоровое питание с сокращением потребления соли и сахара, отказ от алкоголя и табака. По мнению Свищева, если дети будут есть меньше сладкого, это будет способствовать здоровью нации, так как именно в нежном возрасте формируется иммунитет.

Бутылка газировки - это ударный разряд простых сахаров в кровь и прямой путь к ожирению

Депутат предлагает также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара.

Как подчеркнула в беседе с "РГ" заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова, три-четыре порции сладкого в день - это уже большая нагрузка для формирующегося детского организма. "Сахар и так содержится во многих готовых продуктах, в том числе в тех, которые готовят в школьных столовых. Но дети настолько любят сладкое, что с удовольствием покупают различные шоколадки и газировку в школьных автоматах на карманные деньги, которые дают родители", - говорит Погосова.

Бутылка же газировки, как уточняет она, - это ударный разряд простых сахаров в кровь. И прямой путь к ожирению.

Фото: depositphotos.com
Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

При этом Погосова предлагает сохранить сами вендинговые аппараты, но заменить в них меню. "Углеводы нужны организму, но сложные, на переваривание которых тратится много энергии. Это могут быть всевозможные злаковые батончики, хлебцы, каши. Почему бы вместо шоколадок не продавать упаковки нарезанных овощей и фруктов для перекусов? Вместо газировки - воду или минералку? Культуре здорового питания нужно учить, прививать ее как среди взрослых, так и детей", - добавляет доктор.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина рассказала "РГ", что минфин и минздрав прорабатывают идею введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены.

По ее словам, сладкая газировка - это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. "Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, - уточняет эксперт. - Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его".

По словам Дмитрия Свищева, средства, собранные от акцизов на газировку, могут направляться на профилактику заболеваний, связанные с ожирением. Как уточняет Нана Погосова, за последние десять лет в России на 15 процентов стало больше мужчин, страдающих ожирением.

В России может появиться акциз на сладкую газировку
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