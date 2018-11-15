В военкоматах - горячая пора. Из прошедших необходимые процедуры новобранцев формируют команды для отправки на военную службу. Но этому обязательно предшествует медицинское освидетельствование призывников, и не для всех оно заканчивается благополучно.

По данным минобороны, 79 процентов осмотренных врачами в военкоматах призывников могут служить в армии. Фото: Александр Корольков/ РГ

Какие болезни чаще всего становятся препятствием на пути ребят в армию? Может ли здоровье молодых людей повлиять на место их будущей службы? Как быть, если врачи в военкомате поставили юноше диагноз, с которым он категорически не согласен? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью корреспонденту "Российской газеты" ответил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

Андрей Владимирович, учителя в школах нередко сетуют, что молодежь растет хворой. А ваши коллеги утверждают: здоровье призывников в последние годы значительно улучшилось. Кому верить?

Андрей Дацко: Надо верить фактам. Итоговые результаты призывных кампаний свидетельствуют, что показатель годности при призыве на военную службу сейчас составляет 79 процентов. Это значительно выше, чем было пять-шесть лет назад, когда по здоровью освобождали до трети потенциальных солдат.

Строго говоря, сравнивать здоровье школьников и 18-летних призывников с медицинской точки зрения некорректно. В школе учатся мальчишки, формирование организма которых еще продолжается. Идет период взросления, и некоторые отклонения в физическом состоянии подростков, конечно, встречаются. Их выявляют при диспансеризации по месту жительства и при необходимости назначают курс лечения.

А перед призывом врачи-специалисты подробно изучают результаты медицинских осмотров юношей за весь период их жизни.

И ведь решают, годятся они для армии, не военврачи, а их гражданские коллеги, на период призыва "прикрепленные" к военкоматам.

Андрей Дацко: Совершенно верно. Функция врачей в военкомате заключается только в медицинском освидетельствовании призывников. А их всестороннее обследование - это компетенция гражданской медицинской организации. Мы же понимаем, что парень наверняка чем-то раньше болел, мог длительное время находиться под наблюдением врачей в связи с каким-то заболеванием.

Также следует учитывать, что военные комиссариаты до того, как они начинают работать с ребятами, обязаны запросить из различных диспансеров, поликлиник все медицинские сведения на будущих солдат. То есть заранее знать, с кем они будут иметь дело. Кроме того, призывникам в обязательном порядке до медицинского освидетельствования назначают исследования - флюорографию, ЭКГ, анализы крови и мочи, анализ крови на ВИЧ, маркеры гепатита В и С. Только после получения и изучения этих сведений призывника осматривают врачи-специалисты в военном комиссариате.

…И ставят в документах призывника с детства знакомые, но мало кому понятные обозначения - буквы А, Б, В, Г, Д. Объясните, что это за алфавит такой?

Андрей Дацко: Так обозначается категория годности человека к военной службе. Если указана буква "А" - значит, он годен без ограничений. Чаще всего данную категорию получают те призывники, кто не имеет никаких проблем со здоровьем. Именно их направляют служить в так называемые элитные войска, например, в морскую пехоту, ВДВ, спецназ, на корабли ВМФ.

У ребят с категорией "Б" есть незначительные ограничения по здоровью. В целом к военной службе они годны, но не во всех видах и родах войск. В ВДВ таких не направят, а, допустим, в части обеспечения авиации - вполне.

Категория годности "В" в военном билете свидетельствует: его владелец ограниченно годен к военной службе. Обычно такой вердикт юноше выносят врачи-специалисты при наличии у него серьезных заболеваний, и призывная комиссия освобождает призывника от службы в армии.

С категорией "Г" призывник по состоянию здоровья временно не годен к военной службе. Например, из-за перелома кости, недостаточности веса или ожирения, других заболеваний и травм, которые требуют лечения или длительного обследования. Ему предоставляют отсрочку (как правило, от нескольких месяцев до года), после чего парень снова проходит медицинское освидетельствование, и если отклонений больше нет, призывника отправляют служить в войска.

Категория "Д" самая тяжелая. С ней молодого человека раз и навсегда освобождают не от призыва на военную службу, а от исполнения воинской обязанности. Под эту категорию подпадают, в частности, люди с очень слабым зрением, заболеваниями крови, тяжелыми расстройствами эндокринной системы, с рядом врожденных заболеваний.

Случается, что человеку меняют категорию годности, и в итоге он все же надевает военную форму?

Андрей Дацко: Сейчас эта практика распространяется все шире, так как законодательно в декабре 2017 года за гражданами, которые ранее были по состоянию здоровья освобождены от призыва, закрепили право пройти повторное медицинское освидетельствование. Замечу, что в последние годы существенно повысилась сама привлекательность военной службы. Парни, которые еще лет пять назад, чтобы не идти в армию, искали у себя заболевания и всячески пытались избежать призыва, теперь сами просятся в строй. Убеждать, что в их же интересах не затягивать обследование и освидетельствование, теперь, как правило, не приходится.

Можете привести конкретный пример?

Андрей Дацко: Встречаются такие состояния и заболевания, при которых определенный промежуток времени призывник не годен к армии. Допустим, если у него стоит металлоконструкция после перелома костей. Когда призывник отказывается ее удалять в течение одного или двух призывов, врачи вынуждены признать его ограниченно годным. Но если молодой человек нацелен на службу, прошел курс лечения, кость у него срослась и врачи удалили металлоконструкцию, то теперь он может пройти повторное освидетельствование. Категорию годности ему меняют с "В" на "А" или "Б", он готов к службе по призыву.

Но следует понимать: не все заболевания, по которым ранее граждан освобождали от службы, позволят в будущем пройти повторное освидетельствование и отправиться в армию. Перечень этих заболеваний достаточно ограничен.

Считается, что средний рост российского мужчины 176 см. Но в танкисты такого не возьмут - великоват. Фото: Марина Волосевич

Вы статистику наиболее распространенных среди призывников недугов ведете?

Андрей Дацко: Даже не сомневайтесь, ведем. Она, между прочим, существенно не меняется. В этом списке, если можно так выразиться, лидируют заболевания костно-мышечной системы, в том числе плоскостопие. Но освобождаются от службы только ребята, у которых диагностируют третью степень плоскостопия.

Замечу, что до изменения в законодательстве, буквально пять лет назад, не шли в армию со второй степенью плоскостопия и с артрозом второй стадии. Но специалисты пришли к выводу, что между этим диагнозом и третьей степенью плоскостопия очень тонкая диагностическая грань. В расписание болезней внесли соответствующие корректировки.

В структуре костно-мышечных заболеваний призывников выделяются сколиозы, то есть искривления позвоночника, которые уже сопровождаются болевым синдромом и нарушением функции позвоночника. А еще - патология суставов. Когда у юношей выявляют такие изменения, дорогу в армию им закрывают. Но сколиоз сколиозу рознь. При первой или второй степени сколиоза без нарушения функций с небольшими ограничениями, но служить призывнику можно. Конечно, не в ВДВ, и морской пехоте. А там, где на организм солдата действуют нагрузки поменьше. Например, в войсках связи.

Бич нашего времени - болезни сердца, которые все больше молодеют. При каких диагнозах путь в армию заказан?

Андрей Дацко: К сожалению, болезни системы кровообращения достаточно распространены среди призывников. В частности, врожденные пороки сердца и нарушения сердечного ритма. Но тут тоже есть определенные исключения. В частности, связанные с выявлением двустворчатого аортального клапана. В принципе кардиологами это рассматривается как порок сердца, но если он скомпенсирован, клапан работает правильно, то с таким диагнозом служить в армии не воспрещается.

Если имеется отверстие в межпредсердной перегородке сердца и оно пропускает кровь, с ним однозначно служить нельзя. Мы не можем предугадать, каким образом поведет себя сердце при той нагрузке, которую испытывают ребята на службе. Факторы военного труда ни в коем случае не должны привести к ухудшению состоянию здоровья. Тут главное не навредить человеку.

Редко, но у 18-27-летних парней диагностируют гипертоническую болезнь. Дальше идут заболевания органов дыхания, в частности, бронхиальная астма. В первой "пятерке" и болезни органов пищеварения, в том числе язва желудка и 12-перстной кишки.

В армии введен так называемый шведский стол, есть диетический рацион, а язвенников на службу не берут. Почему?

Андрей Дацко: Система питания и норма армейского пайка рассчитана так, чтобы организм получал полноценную пищу с необходимым количеством калорий, витаминов, микроэлементов и т.д. Но сама язвенная болезнь - достаточно серьезное заболевание, которое сопровождается грозными осложнениями. Этого нельзя допустить, поэтому служить язвенники не идут однозначно.

У кандидатов в ВДВ масса тела не должна превышать 90 килограммов, потому что безопасное применение парашютных систем рассчитано именно на такой вес

Многих призывников интересует, какие ограничения для службы имеются по росту, весу, зрению.

Андрей Дацко: В расписании болезней есть такое понятие - недостаточное физическое развитие. Там нижний порог роста обозначен в 150 сантиметров. Если призывник ниже, в армию его не берут. Дорога туда закрыта и при массе тела менее 45 килограммов.

По зрению верхняя допустимая для службы граница - "минус" 6 диоптрий включительно.

Врачам важно разобраться, как внешние данные соответствуют здоровью призывника. Разве нормально, когда парень при росте два с лишним метра весит всего 50 килограммов? Возможно, это связано с эндокринными нарушениями, неправильной работой органов пищеварения. Даже если человек гармонично сложен, при таком росте и массе с большей долей вероятности можно предполагать: у него имеется патология сердца.

С чрезмерно тучными призывниками часто сталкиваетесь?

Андрей Дацко: Случается. Есть специальная формула для определения индекса массы тела. Не идут на военную службу ребята, ожирение которых достигло третьей и выше степени. С первой и второй степенью служить берут, но в любом случае до призыва проводится обследование призывника с лишним весом на наличие у него сопутствующей патологии.

Существуют ограничительные нормы и для отдельных видов и родов войск. Скажем, у кандидатов в ВДВ масса тела не должна превышать 90 килограммов, потому что безопасное применение парашютных систем рассчитано именно на такой вес.

Теперь по росту. Для спецназа верхнее ограничение в 185 сантиметров и не ниже 170. В танковые войска направляют тех, кто не выше 175 сантиметров, что обусловлено эргономикой мест для экипажа в военной технике.

Призывник не согласен с выводами медкомиссии военкомата. Кому жаловаться?

Андрей Дацко: Давайте уточним, о какой жалобе идет речь. Если человека не устраивает решение призывной комиссии муниципального образования, а именно она принимает решение о направлении на военную службу, - надо обращаться в призывную комиссию субъекта РФ. Не согласен и с ее вердиктом, - тогда пиши заявление в суд.

Поймите, врачи не решают, служить пареню или нет. Они лишь определяют категорию его годности по состоянию здоровья. Последнее слово в любом случае остается за призывной комиссией - муниципальной, городской, областной, краевой, республиканской. А в самых спорных случаях - за судом. Между прочим, он имеет право назначить независимую военно-врачебную экспертизу или принять к рассмотрению ее заключение. Но в итоге все равно назначается контрольное медицинское освидетельствование призывной комиссией субъекта РФ.

Горячая линия

О призыве ответят по телефону

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба начинает работу "прямая телефонная линия" по вопросам призыва на военную службу. Со своими проблемами туда можно обращаться каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов по московскому времени. Телефоны "прямой линии": 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.