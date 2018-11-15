Какие болезни чаще всего становятся препятствием на пути ребят в армию? Может ли здоровье молодых людей повлиять на место их будущей службы? Как быть, если врачи в военкомате поставили юноше диагноз, с которым он категорически не согласен? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью корреспонденту "Российской газеты" ответил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.
Андрей Владимирович, учителя в школах нередко сетуют, что молодежь растет хворой. А ваши коллеги утверждают: здоровье призывников в последние годы значительно улучшилось. Кому верить?
Андрей Дацко: Надо верить фактам. Итоговые результаты призывных кампаний свидетельствуют, что показатель годности при призыве на военную службу сейчас составляет 79 процентов. Это значительно выше, чем было пять-шесть лет назад, когда по здоровью освобождали до трети потенциальных солдат.
Строго говоря, сравнивать здоровье школьников и 18-летних призывников с медицинской точки зрения некорректно. В школе учатся мальчишки, формирование организма которых еще продолжается. Идет период взросления, и некоторые отклонения в физическом состоянии подростков, конечно, встречаются. Их выявляют при диспансеризации по месту жительства и при необходимости назначают курс лечения.
А перед призывом врачи-специалисты подробно изучают результаты медицинских осмотров юношей за весь период их жизни.
И ведь решают, годятся они для армии, не военврачи, а их гражданские коллеги, на период призыва "прикрепленные" к военкоматам.
Андрей Дацко: Совершенно верно. Функция врачей в военкомате заключается только в медицинском освидетельствовании призывников. А их всестороннее обследование - это компетенция гражданской медицинской организации. Мы же понимаем, что парень наверняка чем-то раньше болел, мог длительное время находиться под наблюдением врачей в связи с каким-то заболеванием.
Также следует учитывать, что военные комиссариаты до того, как они начинают работать с ребятами, обязаны запросить из различных диспансеров, поликлиник все медицинские сведения на будущих солдат. То есть заранее знать, с кем они будут иметь дело. Кроме того, призывникам в обязательном порядке до медицинского освидетельствования назначают исследования - флюорографию, ЭКГ, анализы крови и мочи, анализ крови на ВИЧ, маркеры гепатита В и С. Только после получения и изучения этих сведений призывника осматривают врачи-специалисты в военном комиссариате.
…И ставят в документах призывника с детства знакомые, но мало кому понятные обозначения - буквы А, Б, В, Г, Д. Объясните, что это за алфавит такой?
Андрей Дацко: Так обозначается категория годности человека к военной службе. Если указана буква "А" - значит, он годен без ограничений. Чаще всего данную категорию получают те призывники, кто не имеет никаких проблем со здоровьем. Именно их направляют служить в так называемые элитные войска, например, в морскую пехоту, ВДВ, спецназ, на корабли ВМФ.
У ребят с категорией "Б" есть незначительные ограничения по здоровью. В целом к военной службе они годны, но не во всех видах и родах войск. В ВДВ таких не направят, а, допустим, в части обеспечения авиации - вполне.
Категория годности "В" в военном билете свидетельствует: его владелец ограниченно годен к военной службе. Обычно такой вердикт юноше выносят врачи-специалисты при наличии у него серьезных заболеваний, и призывная комиссия освобождает призывника от службы в армии.
С категорией "Г" призывник по состоянию здоровья временно не годен к военной службе. Например, из-за перелома кости, недостаточности веса или ожирения, других заболеваний и травм, которые требуют лечения или длительного обследования. Ему предоставляют отсрочку (как правило, от нескольких месяцев до года), после чего парень снова проходит медицинское освидетельствование, и если отклонений больше нет, призывника отправляют служить в войска.
Категория "Д" самая тяжелая. С ней молодого человека раз и навсегда освобождают не от призыва на военную службу, а от исполнения воинской обязанности. Под эту категорию подпадают, в частности, люди с очень слабым зрением, заболеваниями крови, тяжелыми расстройствами эндокринной системы, с рядом врожденных заболеваний.
Случается, что человеку меняют категорию годности, и в итоге он все же надевает военную форму?
Андрей Дацко: Сейчас эта практика распространяется все шире, так как законодательно в декабре 2017 года за гражданами, которые ранее были по состоянию здоровья освобождены от призыва, закрепили право пройти повторное медицинское освидетельствование. Замечу, что в последние годы существенно повысилась сама привлекательность военной службы. Парни, которые еще лет пять назад, чтобы не идти в армию, искали у себя заболевания и всячески пытались избежать призыва, теперь сами просятся в строй. Убеждать, что в их же интересах не затягивать обследование и освидетельствование, теперь, как правило, не приходится.
Можете привести конкретный пример?
Андрей Дацко: Встречаются такие состояния и заболевания, при которых определенный промежуток времени призывник не годен к армии. Допустим, если у него стоит металлоконструкция после перелома костей. Когда призывник отказывается ее удалять в течение одного или двух призывов, врачи вынуждены признать его ограниченно годным. Но если молодой человек нацелен на службу, прошел курс лечения, кость у него срослась и врачи удалили металлоконструкцию, то теперь он может пройти повторное освидетельствование. Категорию годности ему меняют с "В" на "А" или "Б", он готов к службе по призыву.
Но следует понимать: не все заболевания, по которым ранее граждан освобождали от службы, позволят в будущем пройти повторное освидетельствование и отправиться в армию. Перечень этих заболеваний достаточно ограничен.
Вы статистику наиболее распространенных среди призывников недугов ведете?
Андрей Дацко: Даже не сомневайтесь, ведем. Она, между прочим, существенно не меняется. В этом списке, если можно так выразиться, лидируют заболевания костно-мышечной системы, в том числе плоскостопие. Но освобождаются от службы только ребята, у которых диагностируют третью степень плоскостопия.
Замечу, что до изменения в законодательстве, буквально пять лет назад, не шли в армию со второй степенью плоскостопия и с артрозом второй стадии. Но специалисты пришли к выводу, что между этим диагнозом и третьей степенью плоскостопия очень тонкая диагностическая грань. В расписание болезней внесли соответствующие корректировки.
В структуре костно-мышечных заболеваний призывников выделяются сколиозы, то есть искривления позвоночника, которые уже сопровождаются болевым синдромом и нарушением функции позвоночника. А еще - патология суставов. Когда у юношей выявляют такие изменения, дорогу в армию им закрывают. Но сколиоз сколиозу рознь. При первой или второй степени сколиоза без нарушения функций с небольшими ограничениями, но служить призывнику можно. Конечно, не в ВДВ, и морской пехоте. А там, где на организм солдата действуют нагрузки поменьше. Например, в войсках связи.
Бич нашего времени - болезни сердца, которые все больше молодеют. При каких диагнозах путь в армию заказан?
Андрей Дацко: К сожалению, болезни системы кровообращения достаточно распространены среди призывников. В частности, врожденные пороки сердца и нарушения сердечного ритма. Но тут тоже есть определенные исключения. В частности, связанные с выявлением двустворчатого аортального клапана. В принципе кардиологами это рассматривается как порок сердца, но если он скомпенсирован, клапан работает правильно, то с таким диагнозом служить в армии не воспрещается.
Если имеется отверстие в межпредсердной перегородке сердца и оно пропускает кровь, с ним однозначно служить нельзя. Мы не можем предугадать, каким образом поведет себя сердце при той нагрузке, которую испытывают ребята на службе. Факторы военного труда ни в коем случае не должны привести к ухудшению состоянию здоровья. Тут главное не навредить человеку.
Редко, но у 18-27-летних парней диагностируют гипертоническую болезнь. Дальше идут заболевания органов дыхания, в частности, бронхиальная астма. В первой "пятерке" и болезни органов пищеварения, в том числе язва желудка и 12-перстной кишки.
В армии введен так называемый шведский стол, есть диетический рацион, а язвенников на службу не берут. Почему?
Андрей Дацко: Система питания и норма армейского пайка рассчитана так, чтобы организм получал полноценную пищу с необходимым количеством калорий, витаминов, микроэлементов и т.д. Но сама язвенная болезнь - достаточно серьезное заболевание, которое сопровождается грозными осложнениями. Этого нельзя допустить, поэтому служить язвенники не идут однозначно.
Многих призывников интересует, какие ограничения для службы имеются по росту, весу, зрению.
Андрей Дацко: В расписании болезней есть такое понятие - недостаточное физическое развитие. Там нижний порог роста обозначен в 150 сантиметров. Если призывник ниже, в армию его не берут. Дорога туда закрыта и при массе тела менее 45 килограммов.
По зрению верхняя допустимая для службы граница - "минус" 6 диоптрий включительно.
Врачам важно разобраться, как внешние данные соответствуют здоровью призывника. Разве нормально, когда парень при росте два с лишним метра весит всего 50 килограммов? Возможно, это связано с эндокринными нарушениями, неправильной работой органов пищеварения. Даже если человек гармонично сложен, при таком росте и массе с большей долей вероятности можно предполагать: у него имеется патология сердца.
С чрезмерно тучными призывниками часто сталкиваетесь?
Андрей Дацко: Случается. Есть специальная формула для определения индекса массы тела. Не идут на военную службу ребята, ожирение которых достигло третьей и выше степени. С первой и второй степенью служить берут, но в любом случае до призыва проводится обследование призывника с лишним весом на наличие у него сопутствующей патологии.
Существуют ограничительные нормы и для отдельных видов и родов войск. Скажем, у кандидатов в ВДВ масса тела не должна превышать 90 килограммов, потому что безопасное применение парашютных систем рассчитано именно на такой вес.
Теперь по росту. Для спецназа верхнее ограничение в 185 сантиметров и не ниже 170. В танковые войска направляют тех, кто не выше 175 сантиметров, что обусловлено эргономикой мест для экипажа в военной технике.
Призывник не согласен с выводами медкомиссии военкомата. Кому жаловаться?
Андрей Дацко: Давайте уточним, о какой жалобе идет речь. Если человека не устраивает решение призывной комиссии муниципального образования, а именно она принимает решение о направлении на военную службу, - надо обращаться в призывную комиссию субъекта РФ. Не согласен и с ее вердиктом, - тогда пиши заявление в суд.
Поймите, врачи не решают, служить пареню или нет. Они лишь определяют категорию его годности по состоянию здоровья. Последнее слово в любом случае остается за призывной комиссией - муниципальной, городской, областной, краевой, республиканской. А в самых спорных случаях - за судом. Между прочим, он имеет право назначить независимую военно-врачебную экспертизу или принять к рассмотрению ее заключение. Но в итоге все равно назначается контрольное медицинское освидетельствование призывной комиссией субъекта РФ.
О призыве ответят по телефону
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба начинает работу "прямая телефонная линия" по вопросам призыва на военную службу. Со своими проблемами туда можно обращаться каждый вторник и четверг с 10 до 12 часов по московскому времени. Телефоны "прямой линии": 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.