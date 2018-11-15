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15.11.2018 20:44
Рубрика: Общество

В чужом теле

Виртуальная реальность покажет, что происходит в голове человека с аутизмом
Текст: Наталья Налитова
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
Сейчас вы окажетесь в теле человека с расстройством акустического спектра (РАС). Такие слова видит человек, решивший побывать на месте больного с диагнозом "аутизм".
Мы должны учиться понимать людей, не похожих на нас. Фото: depositphotos.com Мы должны учиться понимать людей, не похожих на нас. Фото: depositphotos.com
Мы должны учиться понимать людей, не похожих на нас. Фото: depositphotos.com

Это стало возможно благодаря проекту информационного агентства "Россия сегодня" "Механика аутизма. Почему они так реагируют". В форматах VR или 360 пользователь может взглянуть на мир глазами человека с расстройством акустического спектра. По сюжету он оказывается в магазине, где может ходить, брать предметы и даже взаимодействовать с другими персонажами, и сталкивается там с травмирующими ситуациями. Отсутствие любимого печенья, громкие звуки, долгое ожидание в очереди - все это может закончиться срывом для человека с РАС.

"В этом проекте герой собирательный, но у него, конечно же, есть совершенно реальный прототип", - рассказывает заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Фото: Depositphotos.com
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22-летнего аутиста Павла Васильева в мае этого года задержали сотрудники полиции. Они отреагировали на сообщение о том, что гражданин на улице "ведет себя неадекватно и кричит". Полицейские не смогли его успокоить, и уже в отделении мама Паши застала сына кричащим и связанным.

"Механика аутизма" показывает, что в моменты нервного срыва чувствует человек с аутизмом, как ему удается стабилизировать свое состояние и что делать окружающим, чтобы не усугубить ситуацию.

"В этом проекте для нас были очень важны научные и экспертные составляющие, - поясняет Лосева. - Мы не могли просто так вообразить, что происходит голове у человека с аутизмом. Поэтому в "Механике аутизма" заложен огромный труд экспертов, ученых, которые были привлечены фондом "Выход" и фондом "Обнаженные сердца". Я очень признательна Авдотье Смирновой, Наталье Водяновой и Марии Божович за помощь в экспертном сопровождении этого проекта".

Зарубежная социальная журналистика уже несколько лет активно использует виртуальную и дополненную реальность. Эти технологии дают возможность лучше понять людей, непохожих на других, и бороться с предрассудками в обществе. Так, существуют проекты, позволяющие примерить на себя тело представителя другого пола, расы или возраста, почувствовать себя бездомным или человеком с деменцией.

Отсутствие любимого печенья, громкие звуки, очередь - и у аутиста может быть срыв

"Когда мы искали тему для первой истории в формате виртуальной реальности, нам было важно взять не только социальную тему, резонансную, но и найти сюжет, в котором использование механизма виртуальной реальности было бы оправдано с точки зрения восприятия аудитории", - объясняет Лосева.

Взглянуть в глаза тому, чего не понимаешь или даже боишься, - очень важный шаг на пути к решению острых социальных проблем. Но пробудить эмпатию все-таки недостаточно. Чтобы превратить эмоциональные переживания в рациональный опыт, человек должен не просто побывать внутри истории, но и проанализировать ее. Для этого, по мнению Лосевой, и нужна журналистика: "Механика аутизма" - это стык журналистики и социального манифеста. Но все-таки журналистика в таких проектах для нас будет ключевым элементом".

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