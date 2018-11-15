15 ноября Госдума приняла в первом чтении резонансные законопроекты , которые частично декриминализируют ответственность за действия с признаками экстремизма в интернете. Проще говоря, из УК убирается наказание за лайки и репосты.

Инициатива внесена в Госдуму главой государства. Изменения, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, позволят исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете. В комментарии журналистам он назвал принятие этих поправок "примером для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях". Вячеслав Володин напомнил, что предложений было много, однако президент страны в итоге выбрал такой вариант решения проблемы с правоприменительной практикой, который поддержали все политические фракции Госдумы.

В беседе с корреспондентом "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что предлагается изменить и как будут работать новые нормы.

Павел Владимирович, первый вопрос: как изменятся наказания для пользователей интернета?

Павел Крашенинников: В первом чтении принято два законопроекта. Один - "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации". Другой - "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Законопроектами предлагается декриминализовать часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, переведя ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды. А также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в сети интернет.

Но это же не означает, что в интернете теперь можно сеять ненависть?

Павел Крашенинников: Предложенные изменения будут способствовать соразмерности наказания степени общественной опасности содеянного и позволят избежать необоснованного массового привлечения граждан к уголовной ответственности. Если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, то уголовная ответственность исключается, а устанавливается административная ответственность. Наказание предусматривается в отношении граждан - в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо обязательных работ до 100 часов, или административного ареста до 15 суток.

Если же лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение одного года совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Будет ли иметь закон обратную силу?

Павел Крашенинников: Да, эти нормы будут иметь обратную силу: существующие уголовные дела за так называемые лайки и репосты будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены. Более того, если человека осудили по нескольким статьям, его приговор будет пересматриваться: декриминализация одной из статей дает основания для пересмотра.

Нормы будут иметь обратную силу: существующие уголовные дела за лайки и репосты будут прекращены

Как считаете, новые нормы исправят ситуацию?

Павел Крашенинников: Более того, хочу сказать, что эти законопроекты до принятия уже стали исправлять ситуацию. Правоохранители сбавили оборот, количество дел значительно снизилось.

Некоторые эксперты считают, что поскольку привлечь к административной ответственности проще, чем к уголовной, правоохранители начнут штамповать дела.

Павел Крашенинников: Это не так. Остаются требования к наличию умысла. Нельзя привлекать к ответственности, даже административной, за репосты без умысла, направленного на разжигание вражды.

В случае же повторного нарушения будет возбуждаться уголовное дело, изучаться все обстоятельства, и наличие административного наказания не будет означать автоматического осуждения.