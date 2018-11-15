Как создать для ребенка стартовый капитал к совершеннолетию

Существует множество финансовых инструментов, которые могут помочь ребенку после совершеннолетия. Но для накопления средств на будущее детей нужно учитывать специфику таких инвестиций. Специально для "Российской газеты" Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, объяснил, как можно оформить инвестиции на ребенка и дал советы, на каких финансовых инструментах лучше всего приумножить сбережения.

Наибольшая доходность за последние 18 лет

Если речь идет о создании капитала для ребенка, то мы, безусловно, говорим о долгосрочном инвестировании, то есть на 10-20 лет. Как показывает мировая практика, при вложениях на долгий период наибольший доход приносят акции. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть многолетнюю динамику американского и европейских фондовых рынков. А как у нас? Если смотреть российскую постдефолтную историю, вложения в рублевые депозиты с 2000 года увеличили бы ваш капитал в 5-6 раз - на уровне инфляции, чуть большую доходность показали бы вложения в облигации.

Банальная покупка долларов и евро лишь удвоила бы ваш капитал за этот период и утроила его, если держать валюту на банковских депозитах.

Неплохую доходность принесли бы и вложения в московскую недвижимость - за последние 18 лет стоимость квадратного метра в златоглавой выросла в восемь раз. Правда, основной рост произошел в 2000-2008 годы, а за последние 10 лет этот рост совсем минимальный.

Наконец, российский фондовый рынок с 2000 года вырос в 10 раз. Показательно, что фондовый рынок демонстрирует поступательный рост и быстро восстанавливает просадки - так было и в 2008 и в 2014 году. Отметим, что некоторые акции за последние 18 лет выросли в сотни раз, другие выросли в 5-15 раз, а некоторые показали лишь 1,5-2 кратный рост. Таким образом, при инвестировании в фондовый рынок важным является выбор акций для вложения средств.

Вывод: Выбирая инструмент для инвестиций, отталкивайтесь от того, какую сумму и на какой срок вы можете безболезненно отлучить от семейного бюджета.

Акции лучше всего брать во время кризиса

Если смотреть на текущее состояние мировых рынков, то сейчас они забрались довольно высоко - и американские индексы, и российский индекс МосБиржи находятся недалеко от исторических максимумов.

Многие эксперты ожидают, что в ближайшие 1-2 года нас ждет новый кризис с традиционным снижением фондовых рынков по всему миру. Если так, то это будет прекрасная возможность купить акции для долгосрочного инвестирования.

Если выбирать на российском фондовом рынке, мы рекомендуем для вложений бумаги госкомпаний, бизнес которых стабилен, а надежность сопоставима с надежностью государства. На вложения в фондовый рынок можно направлять 20-40% с каждой зарплаты и через несколько лет вы сможете увидеть заметный рост своего брокерского счета.

Недвижимости - нет, а ОФЗ - да!

Сегодня вкладываться в недвижимость с инвестиционной целью смысла нет - большинство экспертов не ждет роста цен. А вот вложение части средств в депозиты вполне уместно. У депозитов есть один неоспоримый плюс - суммы до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на случай краха банка.

Еще один интересный и достаточно простой инструмент для долгосрочного инвестирования - "народные" ОФЗ. Но их имеет смысл держать до погашения (то есть 5-7 лет) - при досрочном погашении придется заплатить дополнительную комиссию, а доходность растет с течением времени. В первый год купон по этому инструменту составляет 7,5%, а через 6 лет - 10,5%. На мой взгляд, сегодня сформировались очень привлекательные условия для частных инвесторов, никогда в современной истории государство ранее не предлагало такие выгодные процентные ставки.

Вывод: Прежде чем инвестировать в тот или иной инструмент изучите, какие факторы влияют на него, а также определите ваше отношение к риску. Не ожидайте, что рынок сразу направится в нужную вам сторону, будьте готовы ждать.

Золото только ради золота

Как мы видим, обязательный рост инвестиционного спроса на золото во время кризисов - это миф. Отчасти это было верным во времена предыдущих кризисов, которые по большей части носили инфляционный характер. В этом случае золото играло роль стандартной защиты от высокой инфляции, от обесценивания денег.

Кризис в 2008 году имеет дефляционную природу - инфляция в большинстве развитых стран низкая, кое-где даже отрицательная. В этой ситуации золото не просто не растет, а активно снижается. За семь лет золото подешевело с 1 900 долларов почти до 1 235 долларов за тройскую унцию, или почти на 35%. В отличие от простого потребительского поведения, когда снижение цены на товар увеличивает спрос на него, в инвестиционных целях, наоборот, покупают то, что дорожает. Падение цен на золото с начала года почти на 10% не способствует желанию инвесторов вкладываться в этот металл в надежде на его рост.

Кроме того, продолжающийся цикл роста ставок ФРС США при прочих равных условиях также будет оказывать давление на золото.

Инвестиции в монеты не съест инфляция

К этим глобальным факторам можно добавить и российские реалии. Снижение доходов населения в реальном выражении и, тем более, в долларовом выражение также приводит к снижению инвестиционного спроса россиян на золото, ведь цены на него формируются на мировых рынках именно в долларах. В этой связи будет интересным инвестировать в золотые или серебряные инвестиционные монеты российских и иностранных монетных дворов. Такой инвестиционный подарок может быть приурочен ко дню рождения ребенка, окончанию школы или другим торжественным событиям.

Инвестиции в драгоценные монеты не съест рублевая инфляция, она будет в цене спустя долгие десятилетия. По данным "Альпари Голд", высоким спросом в 2018 году у российских частных инвесторов пользуются золотые монеты "Георгий Победоносец" (Россия), "Филармоникер" (Австрия) и "Золотой кленовый лист" (Канада).

Вывод: Инвестировать стоит в несколько разных инструментов одновременно. Лучше всего вкладывать 15-20% в один инструмент. В этом случае вы будете защищены от резкого изменения цен в каждом отдельном финансовом инструменте.

Как оформить инвестиции на ребенка?

Если вы заинтересовались инвестированием в фондовый рынок, встает вопрос: "Как на практике купить акции на ребенка?". В России официально разрешено открывать и брокерский счет на человека, не достигшего 19 лет. Но банки и брокерские компании неохотно идут на открытие таких счетов, ведь это сопряжено со сложностями в законодательстве и документообороте. Так, если ребенку меньше 14 лет, то на каждую сделку по брокерскому счету может потребоваться согласование с органами опеки, а после достижения ребенком совершеннолетия некоторые виды сделок могут быть оспорены как ничтожные.

Эти сложности отпугивают родителей. Не стоит забывать, что в случае кризиса может потребоваться принимать быстрые решения по инвестиционному счету, а бумажная волокита может растянуться на месяц-два.

Более простая ситуация с депозитами и покупкой ПИФов на детей. При их оформлении достаточно свидетельства о рождении и разрешения органов опеки, но при этом стоит понимать, что для закрытия счета также потребуется согласие опеки. В случае с депозитом есть возможность открыть его на третье лицо, включая несовершеннолетних. Есть еще классический вариант - после 18-ти лет оформить дарственную.

В этом случае открывается более широкий спектр инструментов инвестирования. Как показывает практика, при долгосрочном инвестировании акции приносят более высокую доходность, чем вложения в облигации и работа с депозитами.

Последние, как известно, не обыгрывают даже инфляцию. Как говорят финансисты, здоровья и денег Вам и Вашим детям, а остальное купите!

Вывод: Не относитесь к фондовому и валютному рынку как к казино. Это тонкий финансовый расчет. Знакомьтесь с прогнозами нескольких участников рынка, но помните, что окончательное решение все равно принимаете вы!

Нет ничего лучше живых денег

Итак, сегодня в поле зрения частных инвесторов в первую очередь должны быть живые деньги (в виде депозитов), а также облигации, выпускаемые государством и наиболее крупными и устойчивыми компаниями.

На фоне продолжающегося укрепления доллара ко всем мировым валютам вследствие роста процентных ставок ФРС США мы ожидаем снижение курсов евро, британского фунта, канадского и австралийского доллара. Помимо доллара в ближайшее время стоит обратить внимание на японскую иену и швейцарский франк, они эффективны при диверсификации сбережений. Сегодня не самое удачное время для инвестиций в недвижимость. Перспективы рынка акций и золота по-прежнему под вопросом, поэтому в них рекомендую вкладывать небольшую часть инвестиционного портфеля.