В рамках Международной авиационной выставки Bahrain International Airshow (BIAS-2018) российская компания "Гражданские самолеты Сухого" и Alexcina LLC, которая базируется в Дубае и специализируется на чартерных перевозках, подписали важный двухсторонний документ в отношении самолетов SSJ100.

Из заключенного соглашения следует, что компании ведут и намерены активизировать переговоры о поставках до двенадцати самолетов SSJ100 с целью их эксплуатации в регионе Ближнего и Среднего Востока.

"Самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC, - уточнили в "ГСС". - Конфигурация воздушных судов, сроки поставки и другие детали будут уточняться.

В тот же день "Гражданские самолеты Сухого" подписали соглашение с инвестгруппой Capital Impact (Королевство Бахрейн) о продвижении российской авиатехники в странах Персидского залива. Эти две договоренности стали важными моментами деловой активности нашей делегации на авиасалоне в Бахрейне.

А самым эмоциональным событием стал момент, когда на борт выставочного SSJ100 из летного авиапарка российской компании "Ямал" поднялся король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. Человек военный, прошедший в том числе и летную подготовку, он не отказал себе в удовольствии занять места пилота. А потом весьма лестно отозвался обо всем, что увидел и ощутил.

Не менее привлекательной точкой выставочной, демонстрационной программы BIAS-2018 была и остается сегодня пятерка Су-30СМ с узнаваемой вязью на фюзеляже "Русские Витязи". Профессиональные фотографы и любители стремятся рассмотреть поближе и запечатлеть пилотажную группу еще на бетонке аэродрома. Чтобы потом насладиться зрелищем ее полета над королевской Sackir Airbase, где проходит авиасалон.

Особенность Superjet 100 в том, что он имеет в сечении фюзеляжа самый большой размер среди машин своего класса

При всем том, что это самое "молодое" авиашоу на Ближнем Востоке, интерес к нему высокий. По данным организаторов, количество участников нынешнего авиасалона увеличилось по сравнению с предыдущей выставкой на 70 процентов. Уже в первый день было заявлено, что в BIAS-2018 принимают участие 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний, открылись четыре новых национальных павильона, включая павильоны США и России. Более 100 воздушных судов выставлены на летном поле и готовы к демонстрационным полетам.

Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в эксклюзивном интервью спецкорам "РГ" на борту самолета Sukhoi Superjet 100 - то есть прямо внутри "действующего экспоната" - рассказал, по чьей инициативе и с какой целью эта уже известная во многих странах машина выставлена на летном поле королевской авиабазы Бахрейна.

- Показать Superjet потенциальным заказчикам на Среднем Востоке нас настойчиво попросили организаторы нынешнего авиасалона, - пояснил глава "ГСС". - И мы согласились, понимая, что машина такого класса здесь может быть востребована.

Самолет SSJ100, что представлен на статической экспозиции Bahrain Air Show-2018, может эксплуатироваться как в стоместной компоновке экономкласса, так и с бизнес-классом.

"Местные авиакомпании придают большое значение комфорту пассажиров, для них важно, чтобы в самолете было большое пространство для ног, удобные кресла, огромные багажные полки. А особенность Superjet 100 как раз в том, что он имеет в сечении фюзеляжа самый большой размер среди машин своего класса", - акцентировал Александр Рубцов. И добавил, что помимо SSJ100 компания будет продвигать на рынок региона лайнер МС-21 и находящийся в стадии разработки российско-китайский широкофюзеляжный CR929.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в свою очередь, рассказал журналистам, что их компанией на BIAS-2018 организована единая российская экспозиция, где представлено более 250 образцов вооружения и военной техники. В том числе и тех, что подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.