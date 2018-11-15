Новости

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 18:08
Рубрика: Экономика

Русское соло

У "Суперджета 100" открываются перспективы на рынке арабских стран
Текст: Александр Емельяненков, Ренат Закиев (Бахрейн)
Российская газета - Федеральный выпуск №7721 (258)
В рамках Международной авиационной выставки Bahrain International Airshow (BIAS-2018) российская компания "Гражданские самолеты Сухого" и Alexcina LLC, которая базируется в Дубае и специализируется на чартерных перевозках, подписали важный двухсторонний документ в отношении самолетов SSJ100.

Из заключенного соглашения следует, что компании ведут и намерены активизировать переговоры о поставках до двенадцати самолетов SSJ100 с целью их эксплуатации в регионе Ближнего и Среднего Востока.

"Самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC, - уточнили в "ГСС". - Конфигурация воздушных судов, сроки поставки и другие детали будут уточняться.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие

В тот же день "Гражданские самолеты Сухого" подписали соглашение с инвестгруппой Capital Impact (Королевство Бахрейн) о продвижении российской авиатехники в странах Персидского залива. Эти две договоренности стали важными моментами деловой активности нашей делегации на авиасалоне в Бахрейне.

А самым эмоциональным событием стал момент, когда на борт выставочного SSJ100 из летного авиапарка российской компании "Ямал" поднялся король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. Человек военный, прошедший в том числе и летную подготовку, он не отказал себе в удовольствии занять места пилота. А потом весьма лестно отозвался обо всем, что увидел и ощутил.

Не менее привлекательной точкой выставочной, демонстрационной программы BIAS-2018 была и остается сегодня пятерка Су-30СМ с узнаваемой вязью на фюзеляже "Русские Витязи". Профессиональные фотографы и любители стремятся рассмотреть поближе и запечатлеть пилотажную группу еще на бетонке аэродрома. Чтобы потом насладиться зрелищем ее полета над королевской Sackir Airbase, где проходит авиасалон.

Особенность Superjet 100 в том, что он имеет в сечении фюзеляжа самый большой размер среди машин своего класса

При всем том, что это самое "молодое" авиашоу на Ближнем Востоке, интерес к нему высокий. По данным организаторов, количество участников нынешнего авиасалона увеличилось по сравнению с предыдущей выставкой на 70 процентов. Уже в первый день было заявлено, что в BIAS-2018 принимают участие 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний, открылись четыре новых национальных павильона, включая павильоны США и России. Более 100 воздушных судов выставлены на летном поле и готовы к демонстрационным полетам.

Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в эксклюзивном интервью спецкорам "РГ" на борту самолета Sukhoi Superjet 100 - то есть прямо внутри "действующего экспоната" - рассказал, по чьей инициативе и с какой целью эта уже известная во многих странах машина выставлена на летном поле королевской авиабазы Бахрейна.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
"Колокол" и "зеркало" от "Русских Витязей" восхитили Бахрейн

- Показать Superjet потенциальным заказчикам на Среднем Востоке нас настойчиво попросили организаторы нынешнего авиасалона, - пояснил глава "ГСС". - И мы согласились, понимая, что машина такого класса здесь может быть востребована.

Самолет SSJ100, что представлен на статической экспозиции Bahrain Air Show-2018, может эксплуатироваться как в стоместной компоновке экономкласса, так и с бизнес-классом.

"Местные авиакомпании придают большое значение комфорту пассажиров, для них важно, чтобы в самолете было большое пространство для ног, удобные кресла, огромные багажные полки. А особенность Superjet 100 как раз в том, что он имеет в сечении фюзеляжа самый большой размер среди машин своего класса", - акцентировал Александр Рубцов. И добавил, что помимо SSJ100 компания будет продвигать на рынок региона лайнер МС-21 и находящийся в стадии разработки российско-китайский широкофюзеляжный CR929.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в свою очередь, рассказал журналистам, что их компанией на BIAS-2018 организована единая российская экспозиция, где представлено более 250 образцов вооружения и военной техники. В том числе и тех, что подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика ВЭД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором