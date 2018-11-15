Из заключенного соглашения следует, что компании ведут и намерены активизировать переговоры о поставках до двенадцати самолетов SSJ100 с целью их эксплуатации в регионе Ближнего и Среднего Востока.
"Самолеты могут быть поставлены как в дочернюю компанию Alexcina Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC, - уточнили в "ГСС". - Конфигурация воздушных судов, сроки поставки и другие детали будут уточняться.
В тот же день "Гражданские самолеты Сухого" подписали соглашение с инвестгруппой Capital Impact (Королевство Бахрейн) о продвижении российской авиатехники в странах Персидского залива. Эти две договоренности стали важными моментами деловой активности нашей делегации на авиасалоне в Бахрейне.
А самым эмоциональным событием стал момент, когда на борт выставочного SSJ100 из летного авиапарка российской компании "Ямал" поднялся король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. Человек военный, прошедший в том числе и летную подготовку, он не отказал себе в удовольствии занять места пилота. А потом весьма лестно отозвался обо всем, что увидел и ощутил.
Не менее привлекательной точкой выставочной, демонстрационной программы BIAS-2018 была и остается сегодня пятерка Су-30СМ с узнаваемой вязью на фюзеляже "Русские Витязи". Профессиональные фотографы и любители стремятся рассмотреть поближе и запечатлеть пилотажную группу еще на бетонке аэродрома. Чтобы потом насладиться зрелищем ее полета над королевской Sackir Airbase, где проходит авиасалон.
При всем том, что это самое "молодое" авиашоу на Ближнем Востоке, интерес к нему высокий. По данным организаторов, количество участников нынешнего авиасалона увеличилось по сравнению с предыдущей выставкой на 70 процентов. Уже в первый день было заявлено, что в BIAS-2018 принимают участие 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний, открылись четыре новых национальных павильона, включая павильоны США и России. Более 100 воздушных судов выставлены на летном поле и готовы к демонстрационным полетам.
Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в эксклюзивном интервью спецкорам "РГ" на борту самолета Sukhoi Superjet 100 - то есть прямо внутри "действующего экспоната" - рассказал, по чьей инициативе и с какой целью эта уже известная во многих странах машина выставлена на летном поле королевской авиабазы Бахрейна.
- Показать Superjet потенциальным заказчикам на Среднем Востоке нас настойчиво попросили организаторы нынешнего авиасалона, - пояснил глава "ГСС". - И мы согласились, понимая, что машина такого класса здесь может быть востребована.
Самолет SSJ100, что представлен на статической экспозиции Bahrain Air Show-2018, может эксплуатироваться как в стоместной компоновке экономкласса, так и с бизнес-классом.
"Местные авиакомпании придают большое значение комфорту пассажиров, для них важно, чтобы в самолете было большое пространство для ног, удобные кресла, огромные багажные полки. А особенность Superjet 100 как раз в том, что он имеет в сечении фюзеляжа самый большой размер среди машин своего класса", - акцентировал Александр Рубцов. И добавил, что помимо SSJ100 компания будет продвигать на рынок региона лайнер МС-21 и находящийся в стадии разработки российско-китайский широкофюзеляжный CR929.
Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в свою очередь, рассказал журналистам, что их компанией на BIAS-2018 организована единая российская экспозиция, где представлено более 250 образцов вооружения и военной техники. В том числе и тех, что подтвердили свои характеристики в ходе антитеррористической операции в Сирии.