Киргизия приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. В течение следующего года официальный Бишкек готов заняться повышением внутреннего и внешнего потенциалов ОДКБ. Об этом заявил в Астане, где проходил саммит организации, президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, военному альянсу постсоветских стран прежде всего необходимо увеличить вес и авторитет на мировой арене. Это направление в развитии ОДКБ Сооронбай Жээнбеков считает приоритетным и объясняет свою точку зрения стремлением укрепить безопасность границ в свете событий, происходящих на Ближнем Востоке и в Афганистане. По этой причине ОДКБ, как полагает глава Киргизии, нужно развивать сотрудничество с другими организациями, а также третьими странами.

- Коллективные усилия важны в сфере обеспечения безопасности в интересах благополучия не только членов организации, но и стран нашего обширного региона, - заявил он. - Считаю целесообразным последовательно расширять сотрудничество ОДКБ с заинтересованными государствами и международными структурами.

Не менее важной задачей, стоящей перед организацией, президент Киргизии назвал развитие Центра кризисного реагирования ОДКБ, призванного оперативно реагировать на возникающие угрозы. Межгосударственная структура, по его словам, должна работать на повседневной основе и постоянно поддерживать связь с национальными центрами управления обороной стран организации. Сооронбай Жээнбеков также призвал к более тесной кооперации оборонных предприятий и интенсивной подготовке коллективных сил.

Киргизская сторона, вместе с тем, готова посвятить председательство в ОДКБ формированию общего антитеррористического пространства. Под этим официальный Бишкек подразумевает формирование Единого списка и реестра организаций, признанных террористическими и экстремистскими в союзных государствах, поддержку усилий по продвижению мирного политического диалога в Афганистане, выявление и пресечение способов использования радикалами интернет-технологий.

Угроза с юга

Киргизия придает большое значение обеспечению безопасности на так называемом "афганском направлении". В немалой степени это связано с наркотрафиком опиатов, но также с опасностью возможного проникновения на территорию КР боевиков террористических организаций. Отряды радикалов дважды вторгались на территорию республики в 1999 и 2000 годах и были вытеснены в результате боев. Спецслужбы и экспертное сообщество Киргизии не исключают, что атаки боевиков могут повторится - в связи с попытками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Российской Федерации. - Прим. ред.) закрепиться в Афганистане.

Не меньшую тревогу у специалистов вызывает и то, что несколько сотен граждан Киргизии ранее пополнили ряды террористических организаций, включая ИГ, и выехали в Сирию. Часть их позже вернулась на родину. Несколько десятков боевиков, прошедших кампанию на Ближнем Востоке, удалось задержать. Некоторым же удалось уйти в подполье и сформировать "спящие ячейки". Одну из них спецслужбам Киргизии удалось разгромить буквально накануне саммита ОДКБ в Астане.