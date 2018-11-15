Корея начала сдавать главный экзамен

Наверное, для каждой страны, не говоря уже непосредственно об аттестуемых, экзамены, определяющие дальнейшие шансы на поступление в вуз, представляют собой очень важное событие. Но в Южной Корее все возведено в степень. А потому в день, когда в стране проходит так называемый "сунын" - аналог российского ЕГЭ - всегда и без исключения представляет собой экстраординарное событие. В этот день в период, когда идут тесты на аудирование по иностранному языку, запрещено взлетать и садиться самолетам, не проводятся военные учения, а машины, проезжая у школ, не используют звуковые сигналы.

Это всегда главная новость дня. Все корейские телеканалы с утра наперебой показывают, как корейские выпускники заходят в школы, где будет сдача ЕГЭ, как их по традиции подбадривают выстроившиеся у ворот школ младшекурсники, как полицейские машины с включенными сиренам и "мигалками" доставляют тех, кто опаздывает, как молятся за своих чад родители.

Именно это произошло в Южной Корее сегодня, когда в 86 регионах в 1190 школах к восьми часам 10 минутам утра явились на сдачу главного экзамена жизни более полумиллиона старшеклассников. Если быть совершенно точным, то сегодня имеют право сдать экзамен 594 тысячи 924 человека, но примерно десять процентов по тем или иным причинам скорее явились, так что реально получили экзаменационные листы около 540 тысяч человек.

Может быть "главный экзамен жизни" - это некоторое преувеличение, но не такое уж и большое. В Корее, где образованию уделяется огромное внимание и где рейтинг вуза в значительной мере определяет в дальнейшем шансы на престижную работу и вообще на успех в жизни, результаты ЕГЭ - это, пожалуй, одна из главных оценок, которую кореец получает вообще.

Согласно принятым в стране правилам, в стране в одно и то же время проходят сдача тестов. Первым идет предмет "корейский язык", затем "математика", после этого "английский язык", "история Кореи" и все завершает "второй иностранный язык/иероглифика". На это уходит целый день. Так, последний экзамен сегодня завершится почти в шесть часов вечера.

После завершения экзаменов все корейские информационные каналы вновь, как один, "взорвутся" передачами, где уважаемые профессора будут обсуждать конкретные экзаменационные вопросы, рассказывая о том, какой ответ надо было дать.

Впрочем, как заявил представитель правительства, "вопросы составлены таким образом, что для усердно учившегося школьника, который посещал все уроки, ответить на них не будет сложным". Таким образом чиновник намекнул, что нынешний ЕГЭ, возможно, чуть проще, чем ранее. Но это мало кого успокоило. Вздохнуть с облегчением или махнуть с досадой рукой можно будет тогда, когда станут результаты, то есть через несколько дней.

Местные психологи, памятуя, что в стране после оглашения результатов ЕГЭ прокатывается волна самоубийств, вчера призвали школьников "сделать все возможное на тестах, но не принимать близко к сердцу, потому что жизнь все равно продолжится вне зависимости от полученных баллов и еще будет много шансов исправить те оценки, которые оказались недостаточно высокими".