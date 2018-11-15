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15.11.2018 13:34
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов не будет участвовать в трех первых этапах Кубка мира

Текст: Виктория Сорокина
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит три первых этапа Кубка мира. Он не успеет восстановиться после травмы.

Лыжник Устюгов сообщил о готовности к тренировкам после операции

Устюгов получил перелом пальца на сборе в Валь Сеналесе (Италия). В конце октября в ЦИТО российской столицы была сделана операция, теперь идет период восстановления. О пропуске лыжником первых трех этапов сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее сам спортсмен сообщил, что готов к возобновлению тренировок. Однако ему предстоит еще одна операция - извлечение спиц из поврежденного пальца. Как отметила Вяльбе, Сергей может успеть восстановиться к четвертому этапу КМ, который пройдет в Давосе.

"Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если всё будет хорошо, приедет на этап Кубка мира в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на "Тур де Ски", - приводит слова Вяльбе "Р-Спорт".

Устюгов пропустит этапы в Финляндии (Рука) и Норвегии (Лиллехаммер, Бейтостолен). Четвёртый этап Кубка мира в Швейцарии (Давос) состоится 15-16 декабря. "Тур де Ски" начнется 29 декабря.

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