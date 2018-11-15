Лыжник Устюгов не будет участвовать в трех первых этапах Кубка мира

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит три первых этапа Кубка мира. Он не успеет восстановиться после травмы.

Устюгов получил перелом пальца на сборе в Валь Сеналесе (Италия). В конце октября в ЦИТО российской столицы была сделана операция, теперь идет период восстановления. О пропуске лыжником первых трех этапов сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее сам спортсмен сообщил, что готов к возобновлению тренировок. Однако ему предстоит еще одна операция - извлечение спиц из поврежденного пальца. Как отметила Вяльбе, Сергей может успеть восстановиться к четвертому этапу КМ, который пройдет в Давосе.

"Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если всё будет хорошо, приедет на этап Кубка мира в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на "Тур де Ски", - приводит слова Вяльбе "Р-Спорт".

Устюгов пропустит этапы в Финляндии (Рука) и Норвегии (Лиллехаммер, Бейтостолен). Четвёртый этап Кубка мира в Швейцарии (Давос) состоится 15-16 декабря. "Тур де Ски" начнется 29 декабря.