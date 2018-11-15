Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли вничью в пятой партии матча за шахматную корону. Текущий счёт поединка между норвежцем и американцем 2,5:2,5

На матче за звание чемпиона мира по шахматам, проходящем в эти дни на лондонской площадке The College, продолжает царить мир. Действующий чемпион Магнус Карлсен и претендент Фабиано Каруана в пятый раз подряд сыграли вничью. Партия продлилась чуть более трёх часов.

Примечательно, что на выяснение отношений игрокам сегодня потребовалось ровно то же количество ходов, что и вчера - мирный договор был подписан на 34-м ходу. Тенденция закономерная, поскольку на мачте действует правило о том, что игрокам разрешено вступать в переговоры о ничьей только после 30 хода. Поэтому если по истечению данного количества ходов на доске отсутствуют явные обострения и перспективная игра, данный результат случается незамедлительно.

Ещё одно "дежавю" - вариант Россолимо в сицилианской защите, у которого есть шансы стать визитной карточкой этого матча. Третий раз играя белыми, как и в первой, и третьей партиях матча Фабиано Каруана пробовал пробить Карлсена в данной системе.

Ранее уже отмечалось, что подобная практика закономерна для такого формата матча. Игроки проверяют друг друга в одном варианте, постоянно совершенствуя свою игру и пытаясь найти наиболее точное продолжение.

Отвечая после партии на вопрос, ждать ли зрителям ещё этот вариант, Магнус Карлсен сказал: "Почему бы и нет? Это здоровая практика. Всё возможно". Подробнее делиться своими планами на следующие партии чемпион, само собой, не стал.

Сегодня американский претендент впервые предпринял попытку навязать сопернику свои правила борьбы, многообещающе пожертвовав шестым ходом пешку b4. Однако, норвежец, казалось, был готов к любому продолжению. Вероятно, в его тренерском штабе рассматривали такой сценарий развития.

В игре было множество интересных вариантов развития событий, которые комментаторы, а также шахматные компьютеры со стороны видели, разумеется, лучше игроков. На доске же после упрощений и разгрузки случилась довольно быстрая ничья.

"Кто для вас является шахматным идолом?" - обратились из зала на пресс-конференции к обоим игрокам. Претендент из США Каруана мгновенно назвал имя одиннадцатого чемпиона мира американца Бобби Фишера.

Магнус Карлсен задумался и после небольшой паузы ответил: "Думаю, мой шахматный идол это я сам!". И, выдержав момент для аплодисментов зала, добавил: "Я сам в мои 23 года. Тогда (на матче за мировое чемпионство 2013 года - прим.ред.) я играл с Анандом и в пятой партии я одержал победу. А сегодня в пятой партии только ничья".

Отметим, что после завтрашней партии, которая будет являться экватором "основного времени" матча, состоится перемена цвета фигур. Тот, кто в первой партии матча выступал белыми фигурами, седьмую партию сыграет черными. Таким образом, в последующих шестой и седьмой партиях матча белые фигуры будут у действующего чемпиона. Именно на эти две встречи болельщики и зрители возлагают особые надежды.

Начало завтрашней игры как обычно в 18:00 по московскому времени.